Bestsellers voor goud: oproep tot proces over de handel in scheepswrakken

Met bewijsmateriaal als een bekentenis van plundering van het wrak door duiker Yves Gladu en goudstaven die naar verluidt zijn verkocht door het Amerikaanse echtpaar Gay en Philip Courter, hebben Franse aanklagers nu formeel geëist dat deze drie en een andere verdachte, met een gezamenlijke leeftijd van 317, terechtstaan ​​voor de handel in gestolen schatten uit een scheepswrak uit de 18e eeuw.

Het goud kwam uit De Prins van Conty, een Frans Oost-Indiëvaarder die in 1746 zonk tijdens een storm. Het wrak van het handelsschip werd in 15 ontdekt op een diepte van 1974 meter bij Belle-Île-en-Mer, een eiland voor de kust van Bretagne. Het werd geplunderd nadat er tijdens een terreinonderzoek een goudstaaf werd gevonden.

In de loop der tijd werden er officieel Chinees porselein en drie Chinese goudstaven aangetroffen in het wrak, maar de archeologische opgravingen werden in 1985 stopgezet nadat een storm de resten had verspreid.

De bestsellerschrijfster Gay Courter en haar echtgenoot, filmmaker Philip, sloten vriendschap met het Franse echtpaar Gérard en Annette Pesty nadat ze hen in 1981 in hun thuisstaat Florida hadden ontmoet. Annette Pesty, wiens man in 1997 overleed, is de vierde persoon die terechtstaat.

Aktetas vol goud

Volgens de Courters kwam Gérard op een dag met een aktetas met twintig goudstaven aanzetten. Hij vertelde dat zijn zwager Yves Gladu, een onderwaterfotograaf, deze uit een wrak had geborgen.

De Courters verklaarden dat ze hadden ingestemd met het opslaan en later verkopen van het goud namens Gérard. Ze bewaarden de goudstaven 15 jaar voordat ze ze tussen 2010 en 2018 op eBay en andere plekken begonnen te verkopen, wat hen meer dan 192,000 dollar (£ 140,000) opleverde.

Zij beweren dat de opbrengst bestemd was voor Gladu en dat zij niet op de hoogte waren dat het goud als gestolen werd beschouwd.

In 2018 spotte een Franse onderwaterarcheoloog vijf goudstaven te koop bij een Amerikaans veilinghuis. De advertentie verwees naar een eerder optreden van Annette Pesty in de BBC-serie. Antiek Roadshow, waarin ze beweerde goudstaven te hebben gevonden die ze had meegenomen naar de show tijdens het duiken in Kaapverdië.

Baren zoals te zien op Antiques Roadshow (US Homeland Security Investigations)

Gay Courter werd geïdentificeerd als de verkoper en de staven werden in beslag genomen door de Amerikaanse autoriteiten en vier jaar later teruggegeven aan Frankrijk.

Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de Courters minstens 23 goudstaven in hun bezit hadden en dat ze al langere tijd een relatie met Gladu hadden. Ze maakten onder andere zeiltochten met hem in Griekenland, het Caribisch gebied en Frans-Polynesië.

Gladu heeft bekend dat hij tijdens ongeveer 16 duiken tussen 40 en 1976 1999 goudstaven uit het wrak heeft gestolen. Hij ontkent echter dat hij ze aan de Courters heeft gegeven; hij beweert dat hij ze in 2006 aan een ex-soldaat in Zwitserland heeft verkocht.

huisarrest

De Courters werden in 2022 in het Verenigd Koninkrijk opgepakt en bleven zes maanden onder huisarrest in Londen voordat ze werden teruggestuurd naar Florida.

Een Franse officier van justitie in Brest heeft nu geëist dat Gay (80), Philip (82), Gladu (77) en Annette Pesty (78) worden berecht voor handel in cultureel erfgoed en witwassen. Indien de onderzoeksrechter dit bevestigt, zou het proces eind 2026 kunnen beginnen.

Advocaat Gregory Levy zegt dat zijn cliënten, de Courters, onschuldig zijn aan crimineel wangedrag en geen winst hebben gemaakt met de verkoop, maar alleen hun vrienden hebben willen helpen. "Het zijn ontzettend aardige mensen", zegt hij. "Ze zagen het kwaad niet, want de Amerikaanse regelgeving voor goud is compleet anders dan die in Frankrijk."

Levy heeft tegen de Zelfstandigen dat het feit dat het goud op eBay werd geadverteerd aantoonde dat er geen sprake was geweest van de intentie om de verkoop te verbergen, en voegde eraan toe dat het British Museum, dat volgens hem op de hoogte moet zijn geweest van de herkomst ervan, goudstaven had gekocht die afkomstig waren van De Prins van Conty en zou door de Fransen onderzocht moeten worden, “in plaats van door twee Amerikaanse tachtigers”.

Gay Courter heeft vijf bestsellers geschreven van haar zeven romans en vier non-fictiewerken, waaronder Ik spreek namens dit kind, een voor een Pulitzerprijs genomineerde memoires over de benarde situatie van pleegkinderen – een onderwerp dat de focus was geworden van het documentairefilmproductiebedrijf van het stel.

Ook op Divernet: Duikersgulheid brengt gouden horloge uit scheepswrak terug naar het Verenigd Koninkrijk, HOE REX COWAN DE 'GOUDEN EEUW' VAN DE BRITSE SCHEEPSWRAKJACHT BEPERSONIFICEERDE, GESTOLEN SPAANS SCHIPWRAK GOUDEN MUNTEN TERUGGEVONDEN, SCHAT VAN SAN JOSE-SCHIPWRAK WORDT BETWILD