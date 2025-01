80 jaar gezonken: nog een Beaufort-bommenwerper opgespoord

De laatste jaren zijn meerdere wrakken van de Bristol Beaufort-bommenwerper van de Royal Australian Air Force, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergehaald, onder water teruggevonden. Het laatste wrak werd echter bij toeval ontdekt in de Timorzee bij Darwin, de hoofdstad van het Noordelijk Territorium van Australië.

Het tweemotorige vliegtuig A9-497 stond erom bekend dat het tijdens een missie in 1944 een noodlanding had gemaakt, maar alle vier de bemanningsleden hadden hun noodlanding overleefd en werden de volgende dag gered, aldus de Australian Defence Force (ADF).

De andere ontdekkingen uit de jaren 2020 waren A9-186, gevonden in 2020 en A9-374 eind 2023, beide voor de kust van Gasmata in Papoea-Nieuw-Guinea.

RAAF Bristol Beaufort (Australische Defensiemacht)

Het intacte A9-497 wrak werd gevonden door een sonaronderzoeksteam in opdracht van de Australisch Hydrografisch Bureau, onderdeel van de ADF, om een ​​routineonderzoek uit te voeren, hoewel de onderzoekers niet verwachtten vliegtuigen in het gebied aan te treffen.

De sonarbeelden die ze kregen waren gedetailleerd genoeg voor experts om het type vliegtuig te kunnen bepalen, waar het vandaan kwam en de staat waarin het zich bevond bij de landing. De gashendels, meters en kabels in de cockpit waren nog intact, samen met zowel motoren als propellers. De geschutskoepel met machinegeweer bleef ook op zijn plaats, wijzend naar bakboord.

Primaire RAAF-bommenwerper

A9-497 maakte deel uit van het No. 1 Squadron van de RAAF, gestationeerd in Gould, ongeveer 100 km ten zuiden van Darwin. De rol omvatte konvooibescherming voor de noordkust van Australië en aanvallen op Japans grondgebied in wat nu Oost-Timor is.

Bristol oorlogstijd poster

De Beaufort was de opvolger van de Bristol Blenheim. De RAAF gaf de voorkeur aan het vliegtuig vanwege zijn langeafstandscapaciteiten, bijvoorbeeld bij patrouilles langs de uitgestrekte kustlijn of bij vluchten ver de zee op om een ​​invasievloot aan te vallen. Ook was het toestel in staat om bommen of torpedo's af te vuren.

Tussen 1941 en 1944 werden er in Australië zevenhonderd Beauforts gebouwd, waarmee het de belangrijkste bommenwerper van de RAAF was in de Pacific-oorlog. Negen frontlinie-squadrons vlogen alleen met Beauforts en nog eens tien vlogen ermee naast andere vliegtuigen.

Het ministerie van Defensie heeft gezegd dat A9-497 ongestoord onder water zal blijven onder beheer van het Noordelijk Territorium. De diepte ervan is niet bekendgemaakt.

Beauforts in aanbouw in Melbourne tijdens WO2

Op zoek naar het vliegtuig van oom

De mariene inspecteur Ocean Ecology had de twee eerdere Beauforts gevonden die vermist waren voor de kust van Papoea Nieuw-Guinea. Duikers bezochten A9-186 van 100 Squadron en bevestigde dat de stoffelijke overschotten van twee bemanningsleden die in 1943 met het vliegtuig waren neergestort, nog aan boord waren.

Ook van 100 Squadron was A9-374, die ook in 1943 was neergestort en in september vorig jaar door duikers die gespecialiseerd zijn in Ocean Ecology werd geïdentificeerd. Het werd verspreid aangetroffen op een diepte van 16 m op wat werd beschreven als een uitdagende duiklocatie.

Bij beide gelegenheden was Ocean Ecology in feite op zoek naar een derde RAAF Beaufort-bommenwerper die verloren was gegaan bij Gasmata. De onderzoeken waren gefinancierd door mariene ecoloog en filantroop Dr. Andrew Forrest, omdat het nog steeds vermiste vliegtuig werd bestuurd door zijn oom, Flying Officer David Forrest.

