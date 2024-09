Vrouwen breken door in duikteams van de marine van Nieuw-Zeeland en Korea

Vrouwelijke duikers zijn voor het eerst gelijktijdig afgestudeerd in de marine van Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea

De twee vrouwen die zich bij de mannen van de Koninklijke Nieuw-Zeelandse Marine voegen (RNZN)'s HMNZS Matataua De eenheid voor kustoorlogvoering bestaat uit duiker Petra Dye-Hutchinson en luitenant Bethany Ward, die samen met acht mannen de duikcursus voor defensie voltooiden op de marinebasis Devonport in Auckland.

De vijf maanden van opleiding omvat militaire duikuitrusting en -technieken, mijnenbestrijding, onderwateronderhoud en herstel van oorlogsschade, sloop, het opruimen van explosieven en zoektechnieken.

Vrouwen hadden de cursus al eerder afgerond, maar geen van hen was doorgestroomd naar een fulltime-duikopleiding.

"De betekenis van de prestaties van luitenant Ward en officier Dye-Hutchinson is aanzienlijk", aldus commandant Trevor Leslie van HMNZS Matataua's commandant. "Maar het is nu business as usual voor deze twee duikers terwijl ze consolidatie ondernemen opleiding en worden ingezet bij operaties met hun scheepsmaten op HMNZS Matataua.”

Able Diver Dye-Hutchinson, 28 en afkomstig uit Auckland, ging in 2015 bij het leger en werd noodhulpverlener, maar stapte over naar de marine nadat ze was begonnen met de Defence Divers Course. "Ik had nog nooit eerder gedoken, maar halverwege de cursus vond ik het geweldig", vertelt ze.

De 26-jarige luitenant Ward, oorspronkelijk afkomstig uit Plymouth in Engeland, had gediend in de Royal Navy voordat hij een uitwisseling voltooide met de RNZN als wachtmeester op HMNZS Canterbury – het verwisselen van de ene Devonport-basis voor de andere.

Luitenant Bethany Ward Luitenant Jg Mun Hee-Woo (zie hieronder) Vaardige duiker Petra Dye-Hutchinson

“Ik wilde al duiker worden bij de marine sinds ik 16 was,” zegt ze. “Ik zag de duikers opleiding in het Verenigd Koninkrijk en vroegen: 'Mogen meisjes dat doen?' Ze zeiden: 'Ja hoor, we hebben vrouwelijke duikers'.

"We hebben lange dagen en zitten in oncomfortabele situaties. Vaak weten we niet wat er gaat gebeuren, vooral als het gaat om getijden en weersveranderingen. Je moet echt met de elementen meegaan, maar ik vind het geweldig hoe veelzijdig het vak is.

“Ik vind het leuk dat het een gemeenschap is van mensen die werken volgens zeer hoge professionele normen, dat het dagelijkse werk gevarieerd is en dat het fysiek een uitdaging is.”

"Het beste aan het leren van iets dat moeilijk is, is dat je je op dat moment als een kind voelt, en dan ineens klikt het en doe je het goed", aldus Able Diver Dye-Hutchinson.

“Vooral onder water is het het moment in het team waarop alles samenkomt en je het probleem oplost. Dan worden dingen die echt moeilijk waren tweede natuur.”

Doorbraak in Zuid-Korea

Luitenant Jg Mun in opleiding

In de Republiek Korea heeft de Sea Salvage & Rescue Unit (SSU) van de marine onlangs haar eerste vrouwelijke duiker toegelaten. Het leger van het land probeert vrouwen actief breder in te zetten vanwege zorgen over het lage geboortecijfer van het land, en in 2022 versoepelde het haar oude beleid om hen toe te staan ​​zich bij de bemanning van onderzeeërs aan te sluiten.

Na een intensieve 12 weken durende opleiding Lt Jg (Junior Grade) Mun Hee-woo heeft zojuist een extra kwalificatiecursus afgerond samen met 63 andere studenten van het Haenan Rescue Battalion en is nu een diepzee-onderzeebootonderzoeker. Hij wordt geacht over de kracht en vaardigheden te beschikken die nodig zijn om onderwaterreddingsmissies uit te voeren.

"Ik had er vertrouwen in dat ik de training kon voltooien," vertelde ze aan de Koreaanse pers. "Ik denk niet dat iemand zou hebben geweten dat ik een vrouw was, tenzij iemand het ze vertelde, aangezien ik mijn haar kort heb geknipt."

Luitenant Jg Mun zei dat het haar leeftijd was en niet haar geslacht dat de uitdaging voor haar groter maakte. Met haar 27 jaar was ze acht jaar ouder dan haar jongste collega, wat het volgens haar moeilijker maakte om snel te herstellen tijdens de fysieke training.

De eerste helft van de cursus richt zich op basisuithoudingsvermogen en zwemvaardigheid, met dagelijks zo'n zeven uur praktijktraining, waaronder hardlopen (tot 9 km) en gymnastiek.

Tijdens de derde en vierde week wordt van de kandidaten verwacht dat ze 5.5 km in de zee zwemmen zonder thermische bescherming, plus nog eens 7.5 km met vinnen en maskeren om het zwemvermogen en de overlevingsvaardigheden in zee te verbeteren, afgewisseld met reddingstheorie en oefeningen.

Luitenant Jg Mun: Leeftijd, niet geslacht, was de uitdaging

In de tweede helft van de cursus ontwikkelen duikers hun uithoudingsvermogen door 10 km per dag te rennen en fysieke oefeningen te doen, samen met RIB-operaties en duiktraining. Week 8 tot 11 concentreren zich op duiken tot ongeveer 40 m, plus ademhalingstechnieken, nooduitgangen, persoonlijke hulp en zoektraining.

Luitenant Jg Mun had aan de universiteit lichamelijke opvoeding en maritieme studies gestudeerd en trad twee jaar geleden toe tot de marine, waar hij als matroos diende op het escorteschip Daegu, daarna als planning manager bij Naval Education Command – maar altijd met de droom om duiker te worden. Ze had zich in april aangemeld voor de cursus.

"Ik ben er trots op dat ik lid ben van het reddingsteam met het hoogste niveau van reddingscapaciteiten op zee ter wereld", zei ze. "Ik zal er altijd naar streven om de levens van burgers en soldaten te beschermen en bij te dragen aan de ontwikkeling van reddingsoperaties op zee."

Haar volgende uitdaging is een 14 weken durende vervolgcursus waarbij ze tot 90 meter diepte duikt met behulp van oppervlaktewatersystemen.

Ook op Divernet: Ierse marine passeert eerste vrouwelijke duiker, MBE voor top marineduiker, DTXG van de Royal Navy: een revolutie in de mogelijkheden van duikers, Marineduikers brengen een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing bij Guernsey