Bekijk Duiken in de duisternis met Suunto

If you missed Scuba Diver's online screening of multi-award-winning documentary Diving into the Darkness, and Q&A with Jill Heinerth, last year, now is your chance to catch this fascinating film, courtesy of Suunto.

Viewers need to pre-register hier for the showing, which is on Thursday 13 February at 7pm GMT.

De Canadese ontdekkingsreiziger Heinerth, een van 's werelds grootste levende grotduikers, is betrokken geweest bij enkele van de meest veeleisende en gevierde expedities, van het onderzoeken van 's werelds langste grotten in Mexico tot het ontdekken van gigantische ijsberggrotten op Antarctica.

Watch a trailer for Diving into the Darkness

Naast enkele van deze epische duiken bevat de 96 minuten durende documentaire intieme interviews en geanimeerde flashbacks naar Heinerths jongere jaren, wat haar motivatie om deel te nemen aan zulke extreme uitdagingen helpt verklaren.

Meer dan 100 van haar vrienden zijn in de diepte gestorven, maar ze beweert dat elk avontuur haar een stap dichter brengt bij het worden van de vrouw die ze als kind graag had willen ontmoeten.

De film heeft dit jaar al de prijs voor beste documentairefilm gewonnen op het Santa Barbara International Film Festival en de prijs voor uitmuntende uitmuntendheid op het Documentaries Without Borders-evenement.