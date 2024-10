Uniek onderzoeksschip FLIP, bestemd om gesloopt te worden, is toegetreden tot DEEP

De R/P FLIP (Floating Instrument Platform), een baanbrekend onderzoeksvaartuig dat al meer dan 50 jaar wordt gebruikt door het Office of Naval Research van de Amerikaanse marine en het Scripps Institution of Oceanography, werd in augustus 2023 uit de vaart genomen en naar Mexico gesleept om te worden gesloopt.

Het nieuws over de dreigende vernietiging van FLIP bereikte de oprichter van DEEP, een onderzees ontwerpbureau dat de volgende generatie onderwaterhabitats voor mensen ontwikkelt. Binnen 48 uur was er een team op weg naar Mexico om FLIP te onderscheppen voordat het schip werd vernietigd.

“De richting van onze oprichter was vrij duidelijk,” zegt Giulio Maresca, FLIP's nieuwe kapitein: “Red haar. Kom niet terug zonder haar.”

Dit opmerkelijke platform, bekend om zijn unieke ontwerp, kan 'flippen' van een horizontale positie naar een verticale. Het vermogen van het 108 meter lange schip om van horizontaal naar verticaal te veranderen, gaf het stabiliteit in zelfs stormachtige zeeën, waardoor het mogelijk werd om oceanografische verschijnselen zoals geluidsvoortplanting, golfdynamiek en zeeleven te bestuderen in open water.

FLIP werd oorspronkelijk in 1962 in gebruik genomen en speelde een cruciale rol bij het vergroten van de wetenschappelijke kennis over de oceaan, met name op het gebied van akoestiek en hydrodynamica. De bijdragen aan de oceanografie zijn nog steeds van groot belang en hebben tientallen jaren van baanbrekend onderzoek op het gebied van mariene wetenschappen mogelijk gemaakt.

De ontmanteling in 2023 markeerde het einde van een tijdperk voor dit iconische platform, dat een symbool was geworden van innovatief maritiem onderzoek. Maar, tot nu toe onbekend bij de wereld, dit zou niet het einde zijn en ze is nu het nieuwste schip dat zich aansluit bij het DEEP-avontuur.

Nadat het gered werd van de sloop, is het geredde platform vanuit Mexico, via het Panamakanaal en over de Atlantische Oceaan, naar de Middellandse Zee gereisd. Daar zal het de komende 12 tot 18 maanden in Frankrijk worden omgebouwd en gemoderniseerd.

Kristen Tertoole, CEO van DEEP, zei: "FLIP is een iconisch onderzoeksplatform - iedereen in de maritieme onderzoeks- of engineeringgemeenschap kent haar en velen hebben een oorlogsverhaal of twee. We zijn ongelooflijk trots om de aankomst van FLIP in Europese wateren te bevestigen.

“FLIP komt uit een tijd van gedurfde techniek en optimisme voor onze toekomst en onze oceanen, een ethos die DEEP deelt en wil belichamen. Onze missie is misschien net zo gedurfd: mensen aquatisch maken door onze soort in staat te stellen om onder water te leven, werken en gedijen.

“FLIP zal een sleutelrol spelen in de DEEP-vloot, door een uniek platform te bieden voor oceaanonderzoek en de inzet van DEEP's Sentinel-habitats te ondersteunen als onderdeel van ons uitgebreide onderzoeksnetwerk.

"We kijken ernaar uit om haar herlancering begin 2026 aan te kondigen, en ik ben verheugd te kunnen bevestigen dat veel oceanografische en onderzoeksgroepen al contact hebben opgenomen om toegang te garanderen."

De refit van FLIP vindt plaats bij MB92, een gerenommeerde scheepswerf met faciliteiten in zowel Barcelona, ​​Spanje als La Ciotat, Frankrijk. "MB92's reputatie voor geavanceerde technologie, innovatie en toewijding aan duurzaamheid maakten het de voor de hand liggende keuze voor dit, toegegeven, zeer ongebruikelijke project", aldus Maresca.

MB92 Group Managing Director Rob Papworth zei: "De volledige modernisering van FLIP om ons begrip van de oceaan te vergroten, zit in ons DNA. MB92 is buitengewoon trots om betrokken te zijn bij dit historische project."

Dr. Tom Drake, Office of Naval Research, merkte op: "Ik ben verheugd over DEEP's beslissing om de R/P FLIP nieuw leven in te blazen en te moderniseren, een uniek onderzoeksplatform dat de ONR al jaren buitengewoon goed van dienst is. Dit moderniseringsinitiatief zal haar mogelijkheden op het gebied van oceaanwetenschap, observatie en exploratie aanzienlijk uitbreiden, en nieuw leven blazen in een schip dat van vitaal belang is geweest voor onze missie. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met DEEP om de trotse traditie van uitmuntendheid van de Amerikaanse marine in de bediening van FLIP voort te zetten."

Foto krediet: Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego