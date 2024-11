RAID vult ontbrekende schakels in nitrox en deco in

Dive RAID International heeft twee nieuwe cursussen geïntroduceerd die de kloof tussen de technische en recreatieve programma's moeten dichten: Nitrox Plus en Decompression Diver.

De RAID Nitrox-Plus cursus is ontworpen voor recreatieve duikers die hun onderwatertijd willen verlengen en inzicht willen krijgen in technisch duiken, maar zonder een grote investering in nieuwe uitrusting te hoeven doen, zegt RAID. Het gaat om het gebruik van twee cilinders (enkele plus trap) om de zekerheid van extra gas tot aan de recreatieve limiet van 40 m te bieden, en om de meest efficiënte manier te leren om het in te stellen en te gebruiken.

De cursus richt zich op het gebruik van nitrox voor duiken met maximale veiligheidsstops van 10 minuten en maakt gebruik van een conservatieve gradiëntfactor.

Decompressieduiker is ontworpen als een "zachte introductie" tot gefaseerd decompressieduiken, met sidemount of twinset, en maakt duiken tot 40 m mogelijk met drie cilinders, twee met bodemgas en één met decompressiegas tussen 50 en 100% zuurstof. De cursus kan worden gecombineerd met RAID sidemount of twinset training.

Studenten moeten ervaren openwaterduikers zijn van 18 jaar of ouder met 30/25 uur of meer onderwaterervaring met de specialiteiten Deep, Nitrox (of Nitrox Plus) en Explorer 30 of Advanced 35. RAID Deco 40-instructeurs of hoger kunnen de cursus verzorgen.

Van de studenten wordt verwacht dat ze minstens één duik in beschut water en minstens vier open water trainingsduiken van minstens drie uur voltooien. Een of meer van deze duiken moeten een deco-duik zijn.

Gratis noodresponscertificaten

Voor zijn trainers, ondertussen, RAID biedt gratis certificeringen voor Eerstehulp-instructeurs en Zuurstofverstrekkers aan als ze zich vóór eind april 2025 aanmelden.

Het doel is “om goed opgeleide EHBO- en zuurstofverleners aanwezig te hebben bij elke duik, op elke locatie, over de hele wereld”, aldus het agentschap – en zo duiken “een beetje veiliger” te maken.

Het is de bedoeling dat alle RAID-leiderschapsprofessionals tegen het einde van 2025 beide certificeringen hebben. Voor bestaande RAID-instructeurs die ze nog niet hebben behaald, worden de credits tot eind april gratis beschikbaar gesteld. Daarna moeten kandidaten het equivalent van US $ 50 per persoon betalen.

