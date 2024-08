Grant breidt de trainingsmogelijkheden van de Manx-duikclub uit

De oudste duikclub van Isle of Man heeft een loterijsubsidie ​​gekregen om meer nieuwe duikers op te leiden – en, naar zij hoopt, de leeftijdscategorie van het aantal duikers te verlagen.

“Het zou geweldig zijn om te zien dat meer jonge mensen willen leren duiken”, zegt clubvoorzitter Leigh Morris, die de financieringsaanvraag schreef die zojuist is goedgekeurd door de Manx Lottery Trust.

De Isle of Man Sub-Aqua Club (IOMSAC), nu in zijn 66e jaar, ontving £ 2,500 van de trust om het mogelijk te maken gratis pool aan te bieden opleiding aan acht jongeren in de komende twee winters.

“We streven ernaar jonge mensen op te leiden om de Ocean Diver-kwalificatie te behalen, en we hebben twee stagiaires die net zijn begonnen”, vertelde Morris. Divernet. Het extra geld dekt de kosten voor het leveren van duikuitrusting in geschikte maten en voor het huren van zwembadfaciliteiten voor de extra sessies.

IOMSAC is ook een van de oudste Britse Sub-Aqua Club-filialen (BSAC 76), opgericht in 1959 door personeel van het nu gesloten Port Erin Marine Field Research Station. Het eiland Man is een Britse kroonafhankelijkheid en “het enige hele land ter wereld dat een UNESCO-biosfeer is”, zegt Morris.

De club telt ongeveer 50 leden, waaronder momenteel een tiental stagiaires. Het duikt de meeste weken, afhankelijk van het weer, en heeft twee RIB's, die aan verschillende kanten van het eiland worden gehouden voor flexibiliteit, hoewel leden ook gebruik kunnen maken van de hardboat van Discover Diving, de enige duikwinkel op het eiland Man.

Zwembad opleiding wordt uitgevoerd op King William's College en open water opleiding voornamelijk vanaf de steiger van Port Erin,

Leigh Morris weerspiegelde het zeeleven van het eiland Man fotografie kansen als winnaar van de Splash In Biosphere Biodiversity-prijs in juli.

Morris werkt voor Manx Wildlife Trust, net als clubsecretaris Dr. Lara Howe, de marineofficier van de trust en IoM Zee zoeken coördinator, terwijl duikofficier John Kermode een BSAC National is instructeur.

Afgezien van het soort onderwaterattracties dat wordt aangegeven door de eilanden UNESCO-biosfeer status heeft de club toegang tot scheepswrakken op verschillende diepten en is eigenaar van wat zij omschrijft als “een van de meest historische wrakken op de Britse eilanden” – HM Sloep renpaard, dat in 1822 zonk en precies 200 jaar later door de club werd herontdekt.

Vorig jaar werden op het wrak drie kanonnen ontdekt. “We duiken regelmatig op de locatie en ontdekken bij elke duik nieuwe artefacten”, zegt Morris. Het volgende project voor deze proactieve club, in reactie op een verzoek van buitenaf, is het concentreren van duiken rond Douglas Lighthouse op zoek naar zijn verloren historische lampuitrusting.

