Steve Backshall neemt Ocean Down Under mee

TV-presentator, auteur, avonturier en allround topman Steve Backshall brengt zijn liveshow Ocean in 2025 naar Australië.

Na zijn headline-optreden op het hoofdpodium van de GO Diving Show ANZ in Sydney in september, keert Steve terug naar Down Under voor een tour langs zeven verschillende locaties met zijn veelgeprezen, inspirerende show Ocean, waarvan de subtitel terecht is: 'het tot leven brengen van dromen uit de zee'.

De oceaan van Steve Backshall is een liefdesbrief aan de meest opwindende omgeving op onze planeet – en een geweldige manier om meer te leren over wat we moeten doen om onze zeeën te redden.

Als ster van de populaire tv-serie Deadly 60 brengt Steve zijn kenmerkende energie tot leven door middel van stunts, experimenten, rekwisieten, baanbrekende wetenschap en beelden van het grote scherm uit zijn twee decennia in de tv-wereld. Van grote witte haaien tot grote walvissen, van zeehonden tot sardinescholen, van orka's tot de vreemdheden van de diepte, hij legt de iconen van de Big Blue vast in verbluffend detail.

Dit is een fantastische kans voor fans van alle leeftijden om diep in de wonderlijke wereld onder de golven te duiken. Een must-see voor het hele gezin!

Zijn tour door Australië omvat:

9 januari – Perth, Riverside Theatre

11 januari – Adelaide, AEC Theater

13 januari – Brisbane, QPAC

15 januari – Newcastle, Civic Theatre

16 januari – Sydney, Enmore Theatre

17 januari – Canberra Theater

18 januari – Melbourne, Hamer Hall

Tickets zijn nu te koop hier.

Terug in Engeland

Maak je geen zorgen als je Steve's Britse tour van Ocean in oktober en november hebt gemist, hij keert terug naar het hoofdpodium van de GA Duikshow op 1 en 2 maart als hoofdspreker bij NAEC Stoneleigh.

Twee-voor-één-tickets zijn nu te koop voor dit topevenement op de Britse duikkalender.