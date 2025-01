Solomon Airlines lanceert eerste trans-Tasman route

at 5: 21 am

Solomon Airlines Vluchten vanaf 21 februari 2025 Auckland-Brisbane vanaf NZD$238 enkele reis, NZD$513 retour

Solomon Airlines viert de eerste Trans-Tasman-dienst van de luchtvaartmaatschappij van Auckland naar Brisbane met

'Solomon Airlines Auckland-Brisbane introduceert tarieven' van NZD $ 238 een manier en NZD $ 513 retour (inclusief belastingen). De speciale aanbiedingstarieven zijn de laagste full-service luchtvaarttarieven die momenteel beschikbaar zijn tussen Nieuw-Zeeland en Australië.

Solomon Airlines vliegt van Auckland naar Brisbane met een Airbus A320-vliegtuig met 12 Business Class-stoelen in een

2 x 2 configuratie en 138 Economy Class stoelen in een 3 x 3 configuratie. De vluchtduur is 3 uur en 45 minuten.



'Solomon Airlines Auckland-Brisbane introduceert tarieven' zijn te koop tot uitverkocht en omvatten:

Full Service luchtvaartmaatschappij, heerlijke maaltijden, snacks, drankjes, uitstekende service aan boord

Ruime, gratis ruimbagagevrijstelling* van 30 kilo per persoon Economy Class, 40 kilo Business Class

Handbagagevrijstelling van 7 kg in de Economy Class en 10 kg in de Business Class

Vlucht IE 725 zal op vrijdag vertrekken vanuit Auckland om 6.30 uur en aankomen in Brisbane om 07.15 uur om een ​​volledige werkdag mogelijk te maken of over te stappen naar andere Australische bestemmingen of door te vliegen naar de Salomonseilanden

Verbindingen op dezelfde dag naar Honiara en Munda, toegangspoort tot de belangrijkste toeristische bestemmingen in de westelijke en Isabel-provincies

Geweldige kans om een ​​lokale Pacific-luchtvaartmaatschappij uit te proberen, een geliefde nationale luchtvaartmaatschappij van de Salomonseilanden

*Voor Belama Plus-leden en volledig flexibele tarieven gelden extra bagagevrijstellingen

Solomon Airlines zei dat de nieuwe route een belangrijk onderdeel is van het nieuwe internationale vluchtschema van de luchtvaartmaatschappij.



"We zijn verheugd om onze eerste Trans-Tasman-vluchten te lanceren, waarmee we Kiwi's een nieuwe luchtvaartmaatschappijkeuze bieden die rechtstreeks naar Brisbane gaat, en degenen die naar de Salomonseilanden reizen, een handige verbinding op dezelfde dag via Brisbane naar onze internationale gateways Honiara en Munda", aldus John Wopereis, commercieel manager bij Solomon Airlines.



"De vluchten van Auckland naar Brisbane in beide richtingen zijn zo gepland dat ze een goede verbinding bieden, waardoor reizen gemakkelijker en betaalbaarder wordt voor zakenreizigers en vakantiegangers, maar ook voor RSE-werknemers en VFR-verkeer - mensen die vrienden en familie bezoeken in Australië, Nieuw-Zeeland en de Salomonseilanden", zei hij.



"Hoewel we verwachten dat velen de vlucht zullen gebruiken voor rechtstreekse reizen tussen Auckland en Brisbane, sluit de service ook naadloos aan op onze vluchten van Brisbane naar Munda en Honiara, waardoor u dezelfde dag nog vanuit Nieuw-Zeeland via Brisbane naar enkele van de belangrijkste toeristische bestemmingen van de Salomonseilanden in de westelijke provincies en de Isabel-provincies kunt reizen", voegde hij toe.

"Deze route is onderdeel van ons uitgebreide internationale schema, dat is ontworpen om de regionale connectiviteit te verbeteren, de operationele efficiëntie te verbeteren en een soepele reiservaring voor passagiers en vracht te garanderen", aldus de heer Wopereis.

Voor aanvullende informatie zie flysolomons.com of volg ons voor de laatste updates van Solomon Airlines, Facebook SolomonAirlines, Instagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlinesLinkedIn