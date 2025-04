Soft Magic Descending is een succes bij duikjuryleden

at 9: 04 am

De Britse duikinstructeur en professionele kunstenaar Laura Parker was niet op de hoogte van de Voice of the Ocean-wedstrijd van de Asia Dive Expo (ADEX) totdat ze er toevallig over las in een Divernet gids voor internationale duiktentoonstellingen eerder dit jaar.

Ze is blij dat ze het advies heeft opgevolgd, omdat haar schilderij Zachte magie afdalend heeft zojuist haar winnaar bekendgemaakt van de prestigieuze wedstrijd in de categorie Kunstwerken. "Ik deed mee op een impuls, in de hoop finalist te worden, maar was verrast en opgetogen toen ik hoorde dat een van mijn twee inzendingen de daadwerkelijke winnaar van de categorie was", vertelde Parker. Divernet.

Het schilderij, een recent voorbeeld van wat zij haar ‘waterige reflecties’ noemt, maakte duidelijk indruk op de vooraanstaande jury tijdens het duikevenement in Singapore, toen de deelnemers op 6 april live op het hoofdpodium van de tentoonstelling de winnaars selecteerden.

ADEX is de grootste en langstlopende duikbeurs in Azië en de Voice of the Ocean-wedstrijd omarmt de natuur in fotografie en videografie, maar ook in kunst.

De jury, bestaande uit 10 experts op het gebied van onderwaterbeelden, bestond uit onder meer David Doubilet, Jennifer Hayes, Berkley White, Erin Quigley, Franco Banfi, Kate Jonker, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Tobias Friedrich en William Tan.

Winnaar van het kunstwerk op ADEX 2025: Soft Magic Descending

Laura Parker, een autodidactische schilder uit Richmond, Surrey, had twee schilderijen ingezonden en beide kwamen op de shortlist terecht, maar Zachte magie afdalend werd door de jury omschreven als ‘werkelijk verbluffend werk’ en meerdere juryleden gaven aan het werk graag thuis aan de muur te willen hangen.

warm licht

Het schilderij van 46 x 46 cm is gemaakt met acrylverf en potlood op een gefixeerd houten paneel. Veel van Parkers eerdere werken zijn direct gebaseerd op haar onderwaterervaringen, met afbeeldingen die doorgaans het zeeleven en roestende wrakken weerspiegelen, maar Zachte magie afdalend is een uitzicht vanaf boven, geïnspireerd op wandelingen langs kronkelende beekjes.

"Zachte magie afdalend "is een verkenning van kleuren en patronen, die zich achtervolgen en verweven terwijl warm licht over donkere, waterige diepten schiet", schreef Parker in haar beschrijving van haar wedstrijddeelname. "Ik geniet van de eindeloze mogelijkheden om vormen en gedaantes te veranderen die door deze kabbelende bewegingen worden gecreëerd, en reageer intuïtief door de verf met gewaagde, expressieve gebaren te bewegen.

"Door een stukadoorspaan te gebruiken in plaats van een kwast, kan ik niet volledig bepalen hoe de verf beweegt en mengt. Experimenteren en risico's nemen zijn wat me opwindt, wanneer ik verrassende, onverwachte beelden ontdek terwijl ik meerdere lagen verf aanbreng om licht te creëren dat op water danst, schaduwen werpt en vormen en stemmingen creëert."

De andere inzending van Laura Parker, Wrecked, haalde, gebaseerd op haar duikervaringen, ook de finale

"Voor mij is kunst maken spannend, eng, frustrerend, verslavend, lonend en een absoluut onmisbaar onderdeel van mijn leven", voegt Parker toe. werk verscheen voor het eerst on Divernet in 2021 toen het door het Caribisch gebied geïnspireerde kunstwerk In diepe werd gekozen om over drie verdiepingen van een kledingwinkel in Oxford Street in Londen te worden geprojecteerd.

Ze had het geschilderd ‘als een tegengif voor de somberheid van de lockdown, terwijl ik me de serene momenten herinnerde die ik onder de golven had meegemaakt’.

Parker behaalde in 2006 op 54-jarige leeftijd haar duikdiploma op de Britse Maagdeneilanden en keerde het jaar daarop terug naar het Verenigd Koninkrijk om instructeur te worden. Veel van haar onderwaterschilderijen zijn gebaseerd op haar ervaringen met duiken en fotograferen op Grenada.

Ontdek meer over de kunstenaar op haar website, en meer over ADEX Voice of the Ocean hier.

