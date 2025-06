Shearwater en Avelo onthullen Jetpack op Scuba Show

Het innovatieve Avelo Labs-duiksysteem heeft al verbindingen met Shearwater na de computer Het merk lanceerde een Avelo-modus op zijn units, maar tijdens een evenement op de Scuba Show in Long Beach, Californië, afgelopen weekend, presenteerden de twee baanbrekende bedrijven de Jetpack aan een selecte groep vertegenwoordigers uit de industrie.

Beroemd om zijn robuuste en veelzijdige functionaliteit duikcomputersShearwater richt zich nu op de ontwikkeling en productie van gespecialiseerde duikuitrusting; de Shearwater Jetpack voor Avelo is het eerste product in deze lijn.

De nieuwe Shearwater Jetpack is speciaal ontworpen om het comfort te maximaliseren en het volledige potentieel van het Avelo-systeem te benutten. Hij beschikt over ingebouwde gasdrukbewaking en naadloze integratie met Shearwater. duikcomputers met de Avelo-modus, waardoor nauwkeurige gasregistratie, drijfvermogenvoorspelling en realtime prestatieanalyses mogelijk zijn.

Deze onthulling volgt op de aankondiging van een strategische R&D-samenwerking tussen Shearwater en Avelo Labs eind 2024, waarbij de technische expertise en productkwaliteit van Shearwater worden gecombineerd met de baanbrekende innovaties van Avelo. Het Avelo-systeem doorbreekt decennialange conventies in het ontwerp van duikapparatuur door zware, complexe opstellingen te vervangen door een gestroomlijnd, intuïtief systeem dat is gebaseerd op twee belangrijke innovaties: de Hydrotank en de Jetpack.

Het innovatieve Avelo-systeem

"Shearwater is opgericht met een sterke focus op het leveren van krachtige, eenvoudige en betrouwbare oplossingen voor technische duikers", aldus Jason Leggatt, CEO van Shearwater Research. "Ons doel is om de technische duikgemeenschap op de lange termijn echt te laten groeien. Om dat te bereiken, moet de industrie betere duikervaringen bieden, zodat duikers eerder geneigd zijn zich aan hun duikavontuur te binden."

Shearwater zette zijn eerste stappen in de recreatieve duiksport met de Peregrine- en Tern-lijnen, maar tot nu toe was er geen sprake van een transformationele innovatie in de categorie. Onze samenwerking met Avelo is geen breuk met onze roots; het is een aanvulling. We zetten Shearwaters technische expertise en toewijding aan productkwaliteit in om een ​​simpelweg betere duikervaring te creëren – beter gebouwd vanaf het allereerste begin.

De Shearwater Jetpack voor duiken in Avelo biedt duikcentra en instructeurs een aantrekkelijke nieuwe manier om duikers te betrekken bij hun kennis. Het biedt een onderscheidende, datarijke ervaring die de voortgang en het behoud van kennis bevordert.

"Als iemand die is opgegroeid met duiklessen, heb ik met eigen ogen de frustraties gezien waar veel duikers mee te maken krijgen", aldus Aviad Cahana, CEO van Avelo Labs. "Ik heb altijd een aangeboren neiging gehad om de status quo uit te dagen. Ik bleef me afvragen: Waarom is duikuitrusting zo zwaar? Waarom kunnen we de ervaring niet verbeteren? Die vragen vormden de basis voor de uitvinding van het Avelo-systeem. Onze samenwerking met Shearwater is de volgende stap in het realiseren van die visie."

Conceptdemonstratie-eenheden van de Shearwater Jetpack werden tijdens de wereldwijde première op de Scuba Show getoond. De definitieve configuratie en volledige functieset worden samen met commerciële plannen bekendgemaakt op de DEMA 2025 in Orlando, Florida.