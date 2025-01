Duikwedstrijd over 7 continenten levert wereldrecord op

De Amerikaanse duiker Barrington Scott heeft een geverifieerd Guinness World Record neergezet voor de snelste tijd bij het duiken op alle zeven continenten.

De tijd die hij moest verbreken was 30 dagen, maar Scott, ook bekend als BJ, slaagde erin de prestatie in minder dan 20 dagen te volbrengen. Zijn reis rond de wereld duurde 19 dagen, 19 uur en 40 minuten en liep van 13 november tot en met 3 december vorig jaar.

Scott in Thailand (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

"Het vestigen van dit record is meer dan een persoonlijke prestatie, het is een bewijs van veerkracht, verkenning en de schoonheid van de onderwaterwereld van onze planeet", zegt Scott. "Ik hoop dat dit anderen inspireert - met name binnen de zwarte gemeenschap - om watersport en avontuur te omarmen."

Als voorstander van vertegenwoordiging in de watersport zegt Scott dat hij zich inzet voor meer diversiteit in de duikindustrie, waarin Afro-Amerikanen slechts 5-8% van de beroepsbevolking uitmaken.

Genezing en doel

Scott is sinds 2021 PADI Master Scuba Diver Trainer en is daarnaast ook een opgeleide chef-kok, freediver, auteur van kinderboeken en fotograaf. Hij groeide op in New YorkHij woonde in de Bronx voordat hij naar Phoenix, Arizona verhuisde. Tegenwoordig brengt hij echter het grootste deel van zijn tijd door in Thailand, dat hij naar eigen zeggen als uitvalsbasis heeft gekozen vanwege de duikmogelijkheden, cultuur en schoonheid.

Als kind was hij al gefascineerd door de natuur, zoals te zien op televisiekanalen als National Geographic en Discovery.

Nadat hij een tijdje in een pleeggezin had gezeten en een militaire uitzending naar Afghanistan had voltooid als field wireman bij de Amerikaanse mariniers, beschrijft hij hoe hij "genezing en een doel" vond door zijn liefde voor duiken die in 2015 begon. Hij leerde duiken op de Bahama's en de sport heeft hem sindsdien naar meer dan 35 landen gebracht.

Een nieuw Guinness World Record

Hij had zich voorgenomen om $ 50,000 op te halen door middel van sponsoring en donaties voor zijn Guinness World Records bod, en zegt dat zijn wervelwindreis over zeven continenten hem veel 'once-in-a-lifetime'-ervaringen opleverde in een reeks van uiteenlopende mariene ecosystemen, van de ongerepte wateren van Antarctica tot de koraalriffen van Australië.

Elke duik benadrukte, zo zei hij, de urgentie van het behoud van het zeeleven.

"Een van mijn meest memorabele duiken is in Honduras met vrienden, maar deze expeditie heeft me geleerd dat het verleggen van de grenzen van het mogelijke deuren kan openen voor anderen om te volgen", aldus Scott.

Hij zegt dat hij van plan is om soloreizigers te blijven inspireren en reisadviezen te delen via zijn Instagram Bj.dereiziger, terwijl we ons inzetten voor duurzaam toerisme en behoud van het mariene milieu.

