Waarneming van mola mola in de Rode Zee haalt lokaal nieuws

Damian Groves van Duikavonturen onlangs begonnen aan een onvergetelijke reis aan boord van de Keizer Elite, de route van de beroemde vijf in de Rode Zee volgend, en was verbijsterd door niet één, maar twee waarnemingen van mola mola, of zonnevis - een zeldzame bezoeker van Egyptische wateren.

De reis begon met een ongelofelijke meevaller: een speelse groep dolfijnen sloot zich niet één keer maar twee keer aan bij de groep tijdens zowel de eerste als de tweede duik. Deze nauwe interacties lieten de gasten betoverd achter en vormden het decor voor een buitengewone week.

Vervolgens verkende het team de levendige riffen van Ras Mohammed en de legendarische wrakken van de Thistlegorm en Giannis D, maar de echte opwinding ontvouwde zich bij de Brother Islands. Tijdens hun eerste duik op het zuidelijke plateau kwamen ze de gebruikelijke nieuwsgierige oceanische witpunthaaien tegen. Toen ze echter een schoonmaakstation voor grijze rifhaaien naderden, zag Damian iets enorms naderen. In eerste instantie had hij moeite om de vorm te onderscheiden, maar al snel realiseerde hij zich dat het niet één, maar twee gigantische zonnevissen, of mola mola's, waren. Deze zeldzame en majestueuze wezens kwamen dichtbij, wat een ongelooflijke ontmoeting opleverde voor de hele groep.

Bekijk Damian's video- vangst van de twee mola mola

Het avontuur escaleerde op Big Brother Island, waar een nieuwsgierige witpunthaai net onder het oppervlak cirkelde terwijl de duikers zich voorbereidden om de diepte in te duiken. De sierlijke maar imposante aanwezigheid van de haai zorgde voor een opwindende entree toen het team het water in gleed. Afdalend naar het wrak van de Numidia, troffen ze een prachtig zicht aan, waardoor ze de betoverend mooie overblijfselen van het schip tot in detail konden verkennen.

Terwijl de groep net klaar was met duiken, zag Damian een bekende vorm uit het diepe blauw opduiken. Tot zijn verbazing waren het dezelfde twee zonnevissen van eerder, die nu bij een schoonmaakstation rondzweefden. Deze oceaanreuzen, met hun eigenaardige schijfachtige lichamen en enorme vinnen overspannen bijna drie meter, gleed moeiteloos door het water. Elk woog naar schatting 500 kg, hun grootte en nabijheid overschaduwden alles om hen heen. De groep keek vol ontzag toe hoe poetsvissen de zonnevissen verzorgden, wat een betoverend en zeldzaam onderwaterspektakel creëerde dat iedereen betoverde. Omdat hij al eerder zonnevissen was tegengekomen, was deze ervaring ongeëvenaard - hij had nog nooit zulke kolossale exemplaren gezien, vooral niet in het heldere water van de Rode Zee.

De reis bereikte een adembenemende finale bij Las Toronbi, waar de groep werd getrakteerd op een zeldzame en onvergetelijke ontmoeting: een serene zwemtocht van tien minuten met een sierlijke dugong. Glijdend door het kristalheldere water bewoog de dugong moeiteloos, zijn grote, zachte vorm sneed door de kalme zee. Terwijl de duikers ernaast zwommen, verwonderden ze zich over zijn langzame, weloverwogen bewegingen en het gevoel van rust dat het uitstraalde. Het zachte zonlicht dat door het water filterde verlichtte de gladde huid van de dugong, wat bijdroeg aan de bijna buitenaardse schoonheid van het moment. Deze intieme ontmoeting was de perfecte manier om een ​​buitengewone week duiken in de Rode Zee af te sluiten, waarbij elke duiker herinneringen aan magie onder de golven achterliet.

De waarneming van de mola mola was zo'n zeldzame gebeurtenis dat het zelfs in Hurghada het nieuws haalde!