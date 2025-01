Podbouwer voltooit 120 dagen onder zee

Het is 18 maanden geleden dat de Amerikaanse ex-saturatieduiker Dr. Joseph Dituri een wereldrecord gebroken door 100 dagen in een onderwaterhabitat te leven – en onvermijdelijk is zijn record nu uitgedaagd door een rivaal, hoewel met minder nadruk op de medische wetenschap en meer op het leefgebied zelf.

De Duitse luchtvaartingenieur Rudiger Koch vierde gisteren (120 januari) met champagne en een sigaar het voltooien van 30 dagen onderwaterleven toen hij uit zijn 24 vierkante meter grote onderwatercapsule voor de Caribische kust van Panama opdook. Guinness World Records rechter was ter plaatse aanwezig om het nieuwe record voor “menselijke bewoning onder water bij omgevingsdruk” te verifiëren.

Koch is medeoprichter van Oceaan bouwers, die de volledig functionele onderwaterkamer ontwierp en bouwde waarin hij de afgelopen vier maanden vissen observeerde.

Het bedrijf is gevestigd in Panama-Stad en bouwt huizen op zonne-energie, de zogenaamde SeaPods. Deze huizen drijven 3 meter boven het zeeoppervlak en kunnen ook een extra pod onder het wateroppervlak dragen.

Koch's onderwaterpod (Ocean Builders)

SeaPods voor de kust van Panama (Ocean Builders)

11m (2m dieper dan Dituri) hangend aan een buis met een wenteltrap bevonden zich Kochs woonvertrekken, comfortabel ingericht en compleet met tv, computer, internet en hometrainer. De enige voorziening die hij zei te hebben gemist, was de mogelijkheid om te douchen.

Zijn familie en arts konden hem gemakkelijk via de trap bereiken en hij werd voortdurend in de gaten gehouden door camera's die moesten aantonen dat hij tijdens zijn zelfopgelegde verblijf op diepte was gebleven.

Levensvatbare omgeving

Koch, die had gezegd dat het zijn doel was om aan te tonen dat de onderwaterwereld een leefbare omgeving voor menselijk leven kon bieden, beweerde dat hij had genoten van de tijd die hij doorbracht met ontspannen in zijn tijdelijke huis. Hij had meer dan 1,000 uur aan beelden van het onderwaterleven vastgelegd door het patrijspoort.

De duur van zijn verblijf overtrof zelfs die van de bemanning van de langste ondergedoken en niet-ondersteunde onderzeebootpatrouille (waar we van weten), die 111 dagen duurde, uitgevoerd door HM Submarine Oorlogsspijt in de Zuid-Atlantische Oceaan in 1982/83.

Dituri meldde dat zijn 100 dagen durende onderwaterervaring ervoor had gezorgd dat zijn lichaam licht was gekrompen, maar dat zijn slaappatroon, cholesterolgehalte en andere gezondheidsindicatoren waren verbeterd. Er is echter nog geen informatie vrijgegeven over Kochs fysiologie.

Ook op Divernet: Gekrompen maar beter slapend, komt Dr. Deep Sea weer boven water, Proteus: onderzeese habitat van de toekomst, Lisa Truitt: Proteus tot leven wekken, Geheim onthuld: Britse duiklocatie nu 'DEEP campus'