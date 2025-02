PADI geeft Sylvia Earle een nieuwe rol

PADI heeft meer dan 120 AmbassaDivers die de opleiding agentschap, maar de laatste benoeming heeft een speciale status: marien bioloog, oceanograaf en ontdekkingsreiziger Dr. Sylvia Earle is zojuist benoemd tot de eerste PADI Emeritus AmbassaDiver.

Earle is inmiddels 89 en heeft een carrière achter de rug die meer dan 100 expedities op zee omvat; bijna 10,000 uur onder water doorgebracht, inclusief recordbrekende duiken; meer dan 200 publicaties en lezingen over kwesties rondom de oceaan in meer dan 80 landen.

"Dr. Earle belichaamt alles waar PADI voor staat en we vieren haar voortdurende toewijding om toekomstige generaties duikers en natuurbeschermers te inspireren", aldus Kristin Valette Wirth, Chief Brand & Membership Officer van PADI Worldwide.

Sylvia Earle buiten het Aquarius-habitat in Florida in 2012

“Al tientallen jaren doorbreekt ze het glazen plafond en laat ze zien wat er mogelijk is als je op zoek gaat naar avontuur en de oceaan wilt redden.

“Het is een voorrecht om haar nalatenschap als duiker en pleitbezorger voor de oceaan te mogen uitbouwen.”

Het PADI AmbassaDiver-programma bestaat nu 10 jaar en de duikers die het heeft uitgekozen, maken deel uit van een wereldwijd team dat zich inzet om hun gemeenschappen aan te moedigen de onderwaterwereld te ervaren, te verkennen en te beschermen, aldus het agentschap.

"Ik kijk ernaar uit om een ​​voorvechter te zijn voor PADI en deze eer te gebruiken om respect, liefde en zorg voor de oceaan te inspireren en tegelijkertijd effectieve richtlijnen te bieden over veiligheid voor degenen die op zoek zijn naar avontuur onder water", zegt Earle, die wordt beschouwd als een van de eerste wetenschappers die duiken heeft gebruikt om het leven in de zee uit de eerste hand te documenteren.

Sylvia Earle in de beginjaren (Al Giddings)

Zij was de eerste vrouwelijke hoofdwetenschapper van de National Oceanographic & Atmospheric Administration van de Verenigde Staten (NOAA), en zou later leiding geven aan het vijfjarige Sustainable Seas Expeditions-programma van de National Marine Sanctuaries van NOAA.

Earle registreerde de diepste zeebodemwandeling toen ze in 1970 het eerste volledig vrouwelijke team van aquanauten leidde voor het Tektite II-project. In 1985 maakte ze de diepste vrouwelijke solo-afdaling per onderzeeër tot 1 km, aan boord van de Diepe Rover onderzeeër die ze samen met haar man Graham Hawkes had ontworpen.

Earle in de DeepWorker-onderzeeër

In 1992 richtte “Her Deepness” Deep Ocean Exploration & Research op om onderzeeërs en andere onderzeese technologieën te ontwikkelen,

Ze blijft druk. In 2009 richtte ze Mission Blue, toegewijd aan het opzetten van meer beschermde zeegebieden en het aanwijzen van wat zij “Hope Spots” noemt. Ze is ook mede-gastvrouw van de YouTube serie Duik erin met Liz en Sylvia, met haar dochter Liz Taylor en speciale gasten.

Onderscheidingen omvatten TIME Magazine's eerste Hero for the Planet-prijs in 1998, de TED-prijs in 2009, UN Champion for the Earth in 2014 en de Ken Burns-prijs in 2024.

Onderwaterboeksignering in de Aquarius-habitat (Kip Evans)

"De PADI Emeritus AmbassaDiver-onderscheiding van Dr. Earle is meer dan een titel: het wordt een krachtige beweging die de wereldwijde duikgemeenschap aanspreekt, haar nalatenschap eert en anderen inspireert om zich te scharen achter onze gedeelde visie om de oceaan te verkennen en te beschermen", aldus Wirth.

Nog 12 PADI AmbassaDivers zullen naar verwachting later in februari samen met Earle worden geïnstalleerd.

