Meer dan 100 duikartsen komen bijeen op Bali voor de SPUMS-duikgezondheidsconferentie

at 11: 25 am

Candidasa, Bali, IndonesiëDeze week vond de 53e jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst van de South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) plaats in Candidasa aan de oostkust van Bali. De conferentie, gehouden in de Ramayana Candidasa, trok 150 afgevaardigden en gasten, waarbij ongeveer 80 deelnemers elke ochtend gingen duiken vóór de wetenschappelijke sessies in de middag.

Elk jaar presenteren sprekers tijdens de wetenschappelijke conferentie van SPUMS belangrijke gezondheids- en veiligheidskwesties voor snorkelaars en duikers en nieuwe behandelingen voor duikgerelateerde ziekten. Het operationele en wetenschappelijke programma van dit jaar, 'Zuurstof – Te weinig, te veel of precies goed', werd samengesteld door dr. Xavier Vrijdag en dr. Hanna van Waart. Volgens de organisatoren;

De focus van de conferentie van dit jaar ligt op zuurstof bij duiken en hyperbare geneeskunde. We bespreken de voordelen en risico's van zuurstof bij te weinig (hypoxie), te veel (zuurstofvergiftiging) of precies de juiste hoeveelheid (tijdens duiken of voor de behandeling van duikers en ziektes).

Meer dan 100 duikartsen komen bijeen op Bali voor de SPUMS-duikgezondheidsconferentie 5

De duikmedische gemeenschap van Bali is ook vertegenwoordigd op de conferentie: zo gaf de lokale duikgeneeskundige Andrea Wiljaya een presentatie aan afgevaardigden over de hyperbare eenheid van Oost-Bali.

De hoofdsprekers op de conferentie zijn Dr. Bruce Derrick en Dr. Pieter-Jan Ooij.

Dr. Derrick is momenteel universitair docent spoedeisende hulp en universitair docent anesthesiologie aan het Centrum voor hyperbare geneeskunde en omgevingsfysiologie aan Duke University. Zijn onderzoek richt zich op het gebruik van nutritionele ketose ter vermindering van zuurstoftoxiciteit in het centrale zenuwstelsel.

Pieter-Jan van Ooij is een ervaren duikarts met meer dan 30 jaar ervaring, voornamelijk bij de Koninklijke Marine. Momenteel is hij hoofd van de afdeling Onderzoek, Innovatie & Educatie van het Duikmedisch Centrum van de Marine. Zijn onderzoek heeft de kennis vergroot op gebieden zoals de longfunctie bij duikers, zuurstoftoxiciteit en decompressieprocedures.

Meer dan 100 duikartsen komen bijeen op Bali voor de SPUMS-duikgezondheidsconferentie 6

Dit is niet het debuut van SPUMS op Bali. Weinig plaatsen in de Stille Zuidzee beschikken over voldoende conferentiefaciliteiten voor dit aantal deelnemers, plus een duikcentrum met een capaciteit van 80 duikers. en Spectaculair duiken, elke dag vanaf één locatie naar een verscheidenheid aan duikplekken.

Bali is al meerdere malen gekozen als conferentielocatie omdat het deze drie ingrediënten combineert met prachtige landschappen, een kleurrijke en fascinerende cultuur, heerlijk eten en de warme, gastvrije en vriendelijke Balinezen zelf. Voor de vele Australische en internationale afgevaardigden en gasten is het bovendien zeer gemakkelijk bereikbaar en betaalbaar.

Al deze factoren hebben bijgedragen aan het grote aantal deelnemers dit jaar en aan een algemene groei van het SPUMS-ledenaantal. De vereniging telt nu ruim 430 leden.

De gigantische taak om meer dan 80 mensen vijf dagen lang mee te nemen naar vijf van Bali's meest karakteristieke duiklocaties: Tulamben Bay, Amed, Candidasa, Nusa Penida en Padang Bai, wordt uitgevoerd door Bali Dive Academy.

Meer dan 100 duikartsen komen bijeen op Bali voor de SPUMS-duikgezondheidsconferentie 7

De accommodatie, conferentiefaciliteiten, catering en duikactiviteiten worden georganiseerd door het duikreisbureau Diveplanit Travel.

Simon Mallender van Diveplanit zei: "Het was geweldig om een ​​duikervaring op Bali te kunnen bieden aan deze grote groep invloedrijke duikartsen. Het organiseren van een evenement van deze omvang brengt uitdagingen met zich mee voor een klein bedrijf als het onze, maar ik ben er trots op dat het team deze uitdaging is aangegaan en innovatie heeft gebracht die ook onze dagelijkse bedrijfsvoering verbetert."

Deborah Dickson-Smith voegt eraan toe: "Het is geweldig om terug te zijn op Bali en dit project, waar een jaar aan is gewerkt, tot bloei te zien komen. Ook enorm bedankt aan het personeel en management van de Ramayana en Bali Diving Academy, we hadden dit niet kunnen doen zonder hun aandacht voor detail en constante ondersteuning. Ik hoop alleen dat ik er zelf ook een paar keer tussenuit kan glippen!"

De afgevaardigden kregen een souvenir van het evenement cadeau: sarongs met een maritiem thema, gemaakt door de in Bali gevestigde kunstenaar Simone Tomazela van Sea Connection Art. seaconnectionart.com

Meer dan 100 duikartsen komen bijeen op Bali voor de SPUMS-duikgezondheidsconferentie 8

Over South Pacific Underwater Medicine Society:

De South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) is ontstaan ​​uit informele gesprekken tussen twee artsen van de School of Underwater Medicine van de Royal Australian Navy. Ze besloten een medische vereniging op te richten die zich richtte op zaken die van belang zijn voor sportduikers. Ze kozen voor de naam South Pacific Underwater Medicine Society. SPUMS werd op maandag 03 maart 1971 opgericht in de Wardroom van HMAS Penguin in Sydney, Nieuw-Zuid-Wales, Australië, en telt meer dan 430 leden.

De doelstellingen van de Vereniging zijn sinds haar oprichting niet veranderd. Dit zijn:

het bevorderen en vergemakkelijken van de studie van alle aspecten van de onderwater- en hyperbare geneeskunde.

om informatie te verstrekken over onderwater- en hyperbare geneeskunde.

om de communicatie tussen de leden te bevorderen en om een ​​tijdschrift uit te geven.

om leden jaarlijks bijeen te roepen op een wetenschappelijke conferentie en om bijeenkomsten en andere activiteiten te houden om te informeren en om kameraadschap en vriendschap tussen de leden te ontwikkelen.

Over Diveplanit Travel:

Duikplanit Travel is een gespecialiseerd duikreisbureau en groothandelDe oprichters, Deborah Dickson-Smith en Simon Mallender, zijn allebei duikers en gepassioneerde voorstanders van de oceaan. Hun belangrijkste missie is om meer mensen te laten zien hoe ongelooflijk de onderwaterwereld werkelijk is, en hopelijk meer aandacht te besteden aan de zorg ervoor.

Het Diveplanit Travel-team is gespecialiseerd in duikvakanties op maat. Ze zijn er trots op dat ze voor elke klant de beste reiscombinatie kunnen vinden. Ze regelen alles onderweg, van vliegtickets en accommodatie tot duikuitrusting en transfers.