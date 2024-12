Oceaanliefhebbersfestival 2025

Een stadsbrede viering van het behoud en de cultuur van de oceaan

Het grootste culturele en wetenschappelijke evenement van Australië, gewijd aan de oceaan, de Ocean Lovers-festival, is terug voor het vijfde jaar met een nog grotere plons! Het festival van 2025 gaat verder dan zijn iconische Bondi-roots en zal meerdere locaties in Sydney gedurende maart, met een gevarieerd aanbod van door de oceaan geïnspireerde evenementen gericht op het vieren, onderwijzen en inspireren van actie voor een gezondere oceaan.

Het festival zal Sydney transformeren tot een bruisend centrum van ideeën, kunst, muziek en actie. Of het nu een zonsopgang yoga sessie op Bondi Beach gevolgd door “wetenschap in je zwemmers” gesprekken, a Vuilnisparade en eco markten or veerboottochten over de haven van Sydney aandacht voor de inspanningen voor het herstel van de zee – er is voor ieder wat wils!

Gezinnen kunnen hands-on genieten workshops en eco-markten, feestvierders kunnen op het strand dansen op de muziek van bands, terwijl liefhebbers van de oceaan dieper duiken met deskundigenpanels over onderwerpen als duurzame zeevruchten, Inheemse zeekennis en alternatieven voor haaiennetten.

Vismarkt van Sydney zal speciale evenementen organiseren, waaronder kooklessen met bekroonde chef-kok Luke Bourke en exclusieve rondleidingen achter de schermen. De Kolenlader in Noord-Sydney zal ook aanbieden kindvriendelijke oceaanactiviteiten, waardoor de stad zich inzet voor het behoud van de oceaan.

Voor degenen die van avontuur houden, zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan De grijze verpleegsterhaai van Valerie Taylor Volkstelling, gratis duiklessen en exclusieve IMAX-documentaires over de oceaanHet publiek kan oceanologen ontmoeten of burgerwetenschapper worden en zich aansluiten bij een Mariene Bioblitz gemeenschapswetenschappelijk evenement in hun regio.

Festivaloprichter Anita Kolni uitte haar enthousiasme: "De passie van onze oceaanminnende gemeenschap is overweldigend en spoort ons aan om door heel Sydney uit te breiden en echte hoop en actie te inspireren voor een bloeiende haven en oceaan. We hebben genereuze steun ontvangen van de overheid en lokale raden via organisaties en individuen en we zijn meer dan verheugd om dit programma te onthullen en iedereen uit te nodigen om in maart in onze evenementen te duiken. Samen kunnen we rimpelingen van actie omzetten in golven van blijvende verandering."

Het festival van 2024 kende een opmerkelijke 70% van de aanwezigen gevoel achterlaten optimistischer, nadat we praktische manieren hadden geleerd om de oceaan te beschermen.

"Door ons over Sydney te verspreiden, kunnen we die passie versterken om een ​​werkelijk verbazingwekkende impact te hebben op de gezondheid van onze geliefde oceaan. Dit versterkt niet alleen onze missie, maar helpt ook om Sydney te verstevigen als de grootste oceaanstad ter wereld", aldus Kolni.

Bekijk de evenementendata in maart met als hoogtepunt de gratis festivalweekenden op 15 en 16 maart in Darling Harbour en 22 en 23 maart op Bondi Beach. Meer info: https://www.oceanloversfestival.com

Hoogtepunten:

Bezoek de website voor meer details en het volledige festivalprogramma zodra het wordt onthuld.

Over Ocean Lovers Festival

Het Ocean Lovers Festival werd in 2019 in Bondi geboren en wordt sinds 2022 jaarlijks georganiseerd. Het festival is een plek voor 'Sea Change' in een multi-channel showcase van entertainment om de bescherming van de oceaan en innovatieve oplossingen te benadrukken, en om de oceaan te vieren door middel van ideeën, kunst, muziek, film, wetenschap en acties.

Over IMC Pacific Foundation

IMC Trading is een toonaangevend wereldwijd handelsbedrijf met technologie als kern. IMC gelooft dat bedrijven en degenen die voor hen werken, moeten bijdragen aan een betere samenleving. Daarom geven ze tijd, talent en geld om de levens van mensen in de gemeenschappen waar ze wonen en werken te verrijken, met een specifieke focus op onderwijs. Via de Pacific Foundation doneren ze voor impact, en steunen ze liefdadigheidsinstellingen en organisaties die zich inzetten om jongeren te helpen zich optimaal te ontwikkelen.