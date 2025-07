Ocean Film Festival maakt zich op voor Britse tour

Het jaarlijkse Ocean Film Festival World Tour zal van september tot en met november 30 Britse filmlocaties aandoen.

Er staan zeven korte films op het programma, elk ingeleid door een presentator. Bij elke vertoning is er kans op leuke dingen die met de oceaan te maken hebben, aldus de organisator.

Ster van de show voor duikers dit jaar is de halfuur Duiken in de duisternis door Jill Heinerth, die algemeen wordt beschouwd als een van de beste grotduikers ter wereld.

Jill Heinerth in Duiken in de duisternis

De documentaire beschrijft expedities variërend van het onderzoeken van de langste grotten ter wereld in Mexico tot het ontdekken van gigantische ijsberggrotten in Antarctica. De documentaire bevat openhartige interviews en flashbacks om te illustreren dat Heinerths reis net zo goed over innerlijke verkenning gaat als over het verleggen van fysieke grenzen.

Marianne Aventurier in Aquaballet

Een korte film gewijd aan freediving, de 5min Aquaballettoont een onderwateroptreden van Marianne Aventurier, gefilmd in Frans-Polynesië.

Orka's in het Noordpoolgebied

Orka's in het Noordpoolgebied (9 min) volgt een team onderzoekers dat de grootste verzameling orka's ter wereld volgt, terwijl Souls (11 min) vertelt de verhalen van zes personen: ontdekkingsreizigers, wetenschappers en onderwaterfotografen.

Duiker in Souls

Er valt heel wat te vertellen over surfen en zijn verschillende vormen: Laat mij leven (17min) met grote golfsurfer Tom Lowe uit Cornwall, terwijl Astronaut in de oceaan (11min) kijkt naar bodyboarder Shane Ackerman, die wil bewijzen dat zijn streven niet het minder hippe broertje van surfen.

Wij, de surfers (37min) speelt zich af in de kustplaatsen van Liberia en bewijst dat "de krachtigste humanitaire hulp soms niet alleen gaat over overleven, maar over het creëren van momenten van pure, transformerende vreugde".

Wij De Surfers (Handstudio / Frechou & Bourbon)

"Het Ocean Film Festival is meer dan zomaar een filmevenement; het is een viering van het blauwe hart van onze planeet", aldus tourdirecteur Nell Teasdale. "Het festival wil een diepere band met de zee creëren en biedt een diepe duik in het hart van onze oceanen en de levens van degenen die ze koesteren."

Of je nu een doorgewinterde oceaanliefhebber bent, een weekend surfer of iemand die zich verwondert over de mysteries van de diepte, dit festival belooft een onvergetelijke filmische reis.

Het Ocean Film Festival is ontstaan in Australië en toert dit jaar voor de twaalfde keer door Groot-Brittannië. Het festival begint op 12 september in Edinburgh en eindigt op 6 november in Norwich. Voor alle 22 data en om tickets te boeken, bezoek de Oceaanfilmfestival site.

