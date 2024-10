Monty Halls werkt samen met HX voor The Big Blue Bag Project

HX (voorheen bekend als Hurtigruten Expeditions) heeft een spannend nieuw partnerschap aangekondigd met de bekende mariene bioloog, omroeper, duikcolumnist en GA Duikshow favoriete Monty Halls genaamd Het Grote Blauwe Zak Project.

De grote blauwe Zak Project (dat op het land in het VK zal plaatsvinden) wordt ondersteund door een donatie van de HX Foundation – de liefdadigheidsinstelling die milieu- en positieve gemeenschapsveranderingen in de bestemmingen waar HX naartoe vaart, ondersteunt, bepleit en aanjaagt. De donatie zal de pilot van dit innovatieve burgerwetenschapsinitiatief financieren, waarvan men hoopt dat het de publieke betrokkenheid bij het behoud van het mariene milieu revolutionair zal veranderen.

De grote blauwe Zak Het project is ontworpen om individuen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking in staat te stellen direct bij te dragen aan de bescherming van waterwegen en oceanen. Deelnemers/gemeenschappen op het land krijgen een speciaal ontworpen 'Big Blue Zak' die gemakkelijk te volgen protocollen bevat, waardoor ze essentiële gegevens over de gezondheid van de zee kunnen verzamelen, waaronder microplasticvervuiling, biodiversiteit van soorten, watertemperatuur en kustafval. De verzamelde gegevens worden geüpload naar een wereldwijde, open-access database, wat bijdraagt ​​aan essentieel onderzoek dat beschermingsinspanningen over de hele wereld informeert.

Een van de grote blauwe Zak Project 'Big Blue Tassen'

Dit partnerschap – aangekondigd op de eerste Expedition Cruise Network (ECN) conferentie waar Monty en de voorzitter van de HX Foundation, Tudor Morgan, 'inspirerende sprekers' waren – past perfect bij de missie van HX om het zeeleven te beschermen en het bewustzijn van milieuproblemen te vergroten, wat ook aansluit bij de missie van de HX Foundation. 'Om projecten, onderzoekers en liefhebbers over de hele wereld te financieren en met hen samen te werken die kennis, bewustzijn en actie brengen ten aanzien van onze kwetsbare ecosystemen. Het project laat een gemeenschapsgerichte aanpak zien voor natuurbehoud en de gezondheid van de oceaan.

Monty Halls, oprichter van The Big Blue Zak Project, uitte zijn enthousiasme: "We zijn verheugd om de krachten te bundelen met HX en de HX Foundation. Door de tools en kennis te bieden die nodig zijn om onze zeeën te beschermen, creëren we een wereldwijde beweging van oceaanbeheerders. Deze samenwerking zal niet alleen het bewustzijn vergroten, maar zal ook lokale kustgemeenschappen in het VK in staat stellen om eigenaarschap te nemen over hun mariene omgevingen.

“We kunnen niet wachten om te beginnen en de donatie van de HX Foundation, die zal voortbouwen op het oorspronkelijke concept dat we zijn gestart op het eiland Man (het eiland Man is een UNESCO-biosfeer – aangewezen onder het programma Man and the Biosphere), waar de tassen worden getest na een eerste donatie eerder dit jaar.”

Monty Halls staat samen met Chloe Couchman, EVP of Comms voor HX en bestuurslid van de HX Foundation, om het pilotproject The Big Blue Bag te lanceren op de ECN-conferentie

Het Big Blue Bag Project wil zich uitbreiden tot een landelijk initiatief in het Verenigd Koninkrijk, met als langetermijndoelstelling wereldwijde outreach, om burgerwetenschap naar kustgemeenschappen te brengen. De financiering van de HX Foundation zal de ontwikkeling van de digitaal platform en productie van meer dan 50 co-branded Big Blue Tassen, die zal worden verspreid naar meer dan 50 verschillende gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk.

De activiteiten van het Big Blue Bag Project zijn een afspiegeling van het soort werk dat HX al op de schepen voor gasten doet. Denk hierbij aan de ultramoderne wetenschapscentra, praktische burgerwetenschappelijke activiteiten tijdens al hun reizen en het feit dat ze elk jaar meer dan 1,800 hutnachten gratis doneren aan gastwetenschappers.

Managing Director van de HX Foundation, Henrik A Lund, voegde toe: "We zijn ongelooflijk enthousiast om samen te werken met Monty Halls aan The Big Blue Bag Project. Dit initiatief sluit aan bij ons doel als stichting om het publiek te betrekken bij beschermingsinspanningen, terwijl het ook onze toewijding aan de bescherming van het zeeleven verder versterkt. Het project is een krachtig hulpmiddel voor zowel educatie als actie, en inspireert individuen om een ​​betekenisvolle impact te maken."

Deze samenwerking versterkt het leiderschap van de HX Foundation op het gebied van behoud van de zee en vertegenwoordigt een gedurfde stap voorwaarts in gemeenschapsgedreven beschermingsinspanningen. Met de steun van de HX Foundation en de expertise van Monty Halls is The Big Blue Bag Project klaar om een ​​van de meest opwindende burgerwetenschapsbewegingen van het Verenigd Koninkrijk te worden voor 2025, met tastbare resultaten voor de gezondheid van de oceaan en biodiversiteit.

Foto krediet: Expedition Cruise Network: Sarah Brown