Terug in de tijd: kwallen die achteruit ouder worden

Voor die duikers die hun leeftijd voelen tijdens zwaardere duiken en wensen dat ze de klok terug konden draaien naar hun beste tijd, verwerp de mogelijkheid niet. Het lijkt erop dat ten minste een aantal van de wezens die je tijdens je duiken ziet, dat kunnen, dus stel je eens voor dat hun vermogen gerepliceerd zou kunnen worden!

Onderzoekers Joan Soto-Angel en Pawel Burkhardt van de Universiteit van Bergen in Noorwegen is ontdekt dat een soort kamkwal, Mnemiopsis leidyi, heeft het vermogen om zijn levenscyclus om te keren, van volwassenheid naar een larvale fase. Het slechte nieuws is dat wat nodig is om het proces aan te drijven, ernstige stress is.

In feite een andere soort, Turritopsis dohrniwas al bekend dat het van een volwassen kwal kon veranderen in een poliep, wat hem de bijnaam ‘onsterfelijke kwal’ opleverde, maar de nieuwe vondst toont aan dat dit vermogen niet uniek is.

“We hebben aangetoond dat volwassen gelobde stadia van M leidyi kunnen na een periode van stress terugkeren naar een cydippid-larvestadium,” zegt Soto-Angel. “Het feit dat we een nieuwe soort hebben gevonden die deze merkwaardige 'tijdreismachine' gebruikt, roept fascinerende vragen op over hoe wijdverspreid dit vermogen is in de dierlijke boom des levens.”

Ongebruikelijke vaardigheden

Kamkwallen, of ribkwallen, werd eerder in verband gebracht met regeneratie en een andere ongewone eigenschap: seksuele voortplanting, zelfs in het larvale stadium.

Toen Soto-Angel opmerkte dat een volwassene M leidyi kwallen, ook wel bekend als zee-walnoot, uit een tank was verdwenen en alleen een larve had achtergelaten, gingen hij en Burkhardt op zoek naar de omstandigheden waarin ze de omstandigheden voor zo'n terugval konden beheersen.

Time-lapse-sequentie waarin de omgekeerde ontwikkeling van een gelobectomeerde wordt getoond M leidyi kwallen (Universiteit van Bergen)

Om dit te bereiken werden 65 gezonde volwassen zeewalnoten geïsoleerd in tanks gehouden en twee weken lang uitgehongerd voordat ze slechts eenmaal per week werden gevoerd, en later om de twee dagen. Vijftien hadden hun volwassen lobben operatief verwijderd, wat een extra stressfactor opleverde.

De kwallen begonnen te krimpen, de kwallen die nog lobben hadden, namen deze weer op in hun lichaam. "Het was gewoon fascinerend om te zien hoe ze langzaam overgaan in een typische cydippid-larve, alsof ze teruggingen in de tijd", zegt Soto-Angel.

“In de loop van enkele weken veranderden ze niet alleen hun morfologische kenmerken, maar vertoonden ze ook een compleet ander eetgedrag, typisch voor een cydippidae-larve.”

Oud kenmerk

Uit het experiment bleek dat zeven van de vijftig uitgehongerde kwallen volledig terugkeerden naar de larven, terwijl dit bij een groter deel van de gelobectomeerde en dus meer gestreste kwallen het geval was: zes van de vijftien.

Ribkwallen behoren tot de oudste afstammingslijnen van dieren. Men vermoedt dan ook dat de omgekeerde ontwikkeling een oud kenmerk van het dierenrijk is.

"Deze fascinerende bevinding zal de deur openen voor veel belangrijke ontdekkingen," zegt Burkhardt. "Het zal interessant zijn om het moleculaire mechanisme te onthullen dat de omgekeerde ontwikkeling aanstuurt, en wat er met het zenuwnetwerk van het dier gebeurt tijdens dit proces."

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings van de National Academy of Sciences.

