Grote haai verschijnt in ogenschijnlijk maagdelijke geboorte

at 9: 58 am

In de Verenigde Staten is een ei van een grote haai uitgekomen, ook al was er in de afgelopen drie jaar geen mannelijke haai in het aquarium aanwezig geweest om het ei te bevruchten.

Het ei werd voor het eerst geïdentificeerd door het kweekteam van Shreveport-aquarium in Louisiana in het voorjaar van 2024, hoewel de soort mogelijk al sinds februari onopgemerkt in het aquarium aanwezig was.

Normaal gesproken duurt het negen maanden tot een jaar voordat de eieren van de gezwollen haai uitkomen. Bovendien wist het team dat de twee vrouwtjeshaaien die in het leefgebied leefden, sinds de Covid-pandemie begin 2021 geen contact meer hadden gehad met een mannetjeshaai.

Zwellende haaien (Cephaloscyllium ventriosum) zijn een soort kathaaien die inheems zijn in de oostelijke Pacifische kustwateren. Hun naam is afgeleid van een ongewoon vermogen onder haaien om hun lichaam op te blazen met lucht of water om roofdieren te intimideren.

Het ei werd nauwlettend in de gaten gehouden in de quarantainefaciliteit van het aquarium totdat de pup op 3 januari uit het ei kwam, met hulp van het team.

De geboorte lijkt óf een zeldzaam geval van ongeslachtelijke voortplanting te zijn, ook wel parthenogenese genoemd, óf een geval van bevruchting die pas na de paring plaatsvindt.

Na een paar maanden kan het verzorgingsteam bloedmonsters van de pup nemen voor DNA-analyse om te bepalen welke van deze ongewone omstandigheden van toepassing zijn.

"Deze situatie is ongelooflijk en toont de veerkracht van deze soort," zei Greg Barrick, conservator van levende dieren van het aquarium. "We zijn erg enthousiast om in de komende maanden te bevestigen of dit inderdaad een geval van parthenogenese was of dat het vertraagde bevruchting was. Het bewijst echt dat leven... een weg vindt."

Niet te zien

De baby-haai, genaamd Yoko, komt uit onyoko, een Chumash (Indiaans) woord voor haai, zou floreren. Echter, haaien die geboren worden door zeldzame voortplantingsgebeurtenissen staan ​​erom bekend dat ze te maken krijgen met aanzienlijke gezondheidsproblemen, dus Yoko is nog niet te zien en wordt nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden.

Op de vraag wanneer het gevaar voor het leven zou afnemen, vertelde Barrick Divernet: "Ik weet niet zeker of we ooit echt kunnen ontspannen op dat front, maar we zullen zeker meer vertrouwen hebben na misschien haar eerste verjaardag."

Yoko heeft in haar eerste jaar zorgvuldige monitoring nodig (Shreveport Aquarium)

Vorig jaar werd een pijlstaartrog genaamd Charlotte zwanger aangetroffen in een aquarium in North Carolina, ondanks dat ze acht jaar lang geen contact had gehad met een mannelijke rog. Er werd vermoed dat dit een geval was van parthenogenese of bevruchting door een haai.

Volgers op sociale media die de zwangerschap aanvankelijk vierden, werden ongeduldig en beledigend tegenover het aquariumpersoneel toen de rog niet de verwachte jongen ter wereld bracht. Ze stierf later nadat bleek dat ze niet zwanger was, maar een voortplantingsziekte had.

Parthenogenese werd voor het eerst gedocumenteerd bij Komodovaranen in Britse dierentuinen in 2006, en is af en toe vastgelegd bij zebrahaaien en zaagvissen, maar blijft zeldzaam bij gewervelde dieren. Waarom het voorkomt en wat de triggers zijn, is nog onbekend.

