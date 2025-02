Uitgespuugd: Waarom walvissen mensen niet inslikken

Het is bijna vier jaar geleden dat de Amerikaanse duiker Michael Packàrd ernstig gekneusd raakte nadat hij ongeveer 40 seconden in de bek van een bultrugwalvis had gezeten voor de kust van Cape Cod, Massachusetts. De Venezolaanse kajakker Adrián Simancas mocht zich vorige week gelukkig prijzen dat hij vrijwel direct na een ontmoeting met een andere bultrug ongedeerd werd uitgespuugd.

In tegenstelling tot Packàrd was de 24-jarige Simancas al aan de oppervlakte toen hij door de walvis werd verrast. Zijn ervaring in zijn bek was dan ook maar van korte duur, maar deze keer werd het op video vastgelegd, vanaf het vlot dat zijn vader Dell in de buurt bestuurde.

Het incident vond plaats op 8 februari in de Aguila-baai in de Straat Magellaan voor de kust van Patagonië in Chili.

Packard was aan het kreeftduiken geweest ongeveer 14 meter diep, zoals gerapporteerd op Divernet, toen hij zichzelf betrapte op het doen van zijn Jona-imitatie, maar nadat de walvis herhaaldelijk zijn kop had geschud van ongeloof, werd de duiker aan de oppervlakte uitgespuugd en bleef achter met een gedenkwaardig verhaal om te vertellen.

Gelukkig was hij in staat geweest een indrukwekkende prestatie neer te zetten regelaar herstel terwijl hij nog steeds door de walvis werd opgeslokt.

Zowel hij als Simancas waren er echter van overtuigd dat ze zouden sterven. Dell Simancas was te horen terwijl hij zijn zoon, die aanvankelijk dacht dat hij werd aangevallen door een orka, vertelde kalm te blijven toen hij hem na het incident bereikte.

Dell Simancas vindt zijn zoon ongedeerd na zijn ontmoeting met een walvis (Dell Simancas)

Hoewel de ervaring maar een paar seconden duurde, zei Adrián dat hij, net als Packàrd, de kaakspieren van de walvis had gezien en dat hij doodsbang was voor het idee dat hij zou worden opgeslokt.

Krantenkoppen meldden ook dat Simanca's door de walvis zouden zijn 'opgeslokt', maar in werkelijkheid zou geen enkele bultrug een mens kunnen doorslikken. Ondanks de grote bek is de keel van het dier minder dan 40 centimeter breed en heeft het de grootte van een vuist waar de smalle slokdarm begint.

De walvis heeft ook geen tanden om prooien te vermalen. Hetzelfde geldt voor de meeste andere walvissen, waaronder reuzen zoals de blauwe walvis, en zelfs tandwalvissen missen een scherpe beet.

Slechts potvis die, met een keelbreedte van 60 cm, is uitgerust om reuzeninktvissen te verorberen, zou in theorie ook een mens kunnen verorberen, hoewel de kans daarop uiterst klein is.

Zulke fysieke ontmoetingen met grote walvisachtigen zijn niet alleen zeldzaam, maar gebeuren steevast toevallig, zoals twee vrouwelijke walvisspotters ontdekten toen ze in een kajak aan het peddelen waren voor de kust van Avila in Californië in 2020. Ze haalden hun eigen krantenkoppen toen ze zich plotseling midden in een grote aasbal bevonden nadat ze door een bultrug in het water waren gegooid.

