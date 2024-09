Haaien verlaten hete koraalriffen – vogelpoep biedt alleen maar voordelen

Volgens nieuw onderzoek onder leiding van het Verenigd Koninkrijk worden grijze rifhaaien gedwongen hun natuurlijke leefgebied, de koraalriffen, te verlaten omdat ze door de hoge temperaturen van de oceaan verbleken.

Het verlaten van het rif in tijden van milieustress wordt weerspiegeld in wijdverbreide en frequente migraties naar andere gebieden en steeds langere periodes van afwezigheid.

Dergelijke effecten bleven tot wel 16 maanden aanhouden tijdens de extreme El Niño-gebeurtenis van 2015-2016, die aanzienlijke verbleking veroorzaakte in het onderzoeksgebied – de afgelegen Chagos-archipel in de Indische Oceaan. De wetenschappers hebben hun bezorgdheid geuit over wat er zal gebeuren als verbleking een jaarlijks evenement wordt, waarvan wordt voorspeld dat het al vanaf 2043 zal plaatsvinden.

Het internationale onderzoeksteam werd geleid door mariene wetenschappers van Lancaster University en ZSL (Zoological Society of London) en gefinancierd door de Stichting BertarelliTussen 2013 en 2020 hielden ze toezicht op de bewegingen van haaien door akoestische satellietvolgers aan meer dan 120 haaien te bevestigen en akoestische ontvangers te installeren rond de koraalatollen van Chagos.

Er werden meer dan 714,000 akoestische detecties geregistreerd en in samenwerking met Aardobservatie Volgens wetenschappers van King's College London werden deze gegevens gecombineerd met satellietgegevens die de stress in het rif registreren.

Afweging voor haaien

"Deze resultaten leveren een van de eerste bewijzen van hoe veranderingen in het rif als reactie op omgevingsstress, iets dat zowel extremer als frequenter wordt, de bewegingen van haaien beïnvloedt", aldus hoofdonderzoeker Dr. David Jacoby van de Universiteit van Lancaster.

“Grijze rifhaaien zijn een veelvoorkomende, inheemse roofdier op de riffen van de Indo-Pacifische Oceaan. Ze wagen zich van het rif af om te eten, maar velen moeten beslissen of ze de gestreste riffen willen ontvluchten.

"Haaien moeten, geconfronteerd met een afweging, beslissen of ze de relatieve veiligheid van het rif verlaten en meer energie moeten besteden om koel te blijven, of op een rif blijven in suboptimale omstandigheden maar energie besparen.

"We denken dat velen ervoor kiezen om naar diepere en koelere wateren op zee te trekken, wat zorgwekkend is. Veel riffen over de hele wereld hebben al een aanzienlijke afname van haaien gezien als gevolg van exploitatie en deze bevinding kan deze trends verergeren."

Complexe balans

"Als grote roofdieren spelen grijze rifhaaien een zeer belangrijke rol in koraalrifecosystemen", aldus hoofdauteur Dr. Michael Williamson van het Institute of Zoology van ZSL. "Ze onderhouden een delicaat uitgebalanceerd voedselweb op het rif en ze brengen ook voedingsstoffen naar koraalriffen vanuit diepere wateren waar ze vaak eten.

“Een verlies aan haaien en de voedingsstoffen die zij met zich meebrengen, zou de veerkracht van riffen kunnen aantasten tijdens periodes van hoge milieustress.”

"Aangezien klimaatverandering toenemende onzekerheid en steeds frequentere extreme stressgebeurtenissen met zich meebrengt, zal de belangrijke ecologische rol die deze roofdieren spelen op koraalriffen waarschijnlijk veranderen, omdat ze meer tijd doorbrengen buiten de riffen waaraan ze gehecht zijn", aldus Dr. Jacoby.

“De implicaties hiervan worden nog niet volledig begrepen, maar gezien de complexe balans van soorten en trofische interacties die plaatsvinden op koraalriffen, zullen er zeker substantiële veranderingen optreden.”

Voedingsstoffenstromen

Een positief punt was dat akoestische ontvangers op bepaalde locaties een toename van de aanwezigheid van haaien aangaven. Een mogelijke verklaring hiervoor zou guano kunnen zijn.

Uit recent onderzoek in de Chagos-archipel is gebleken dat sommige riffen een grotere toevoer van voedingsstoffen hebben vanwege de daar aanwezige zeevogels. Dit resulteert in een grotere visbiomassa en een grotere veerkracht tegen verschillende stressfactoren.

"Sommige van onze ontvangers die een groter aantal haaien zagen verblijven, bevonden zich ook in de buurt van eilanden met populaties zeevogels", merkte Dr. Wiliamson op. studies is zojuist gepubliceerd in het tijdschrift Communicatie Biologie.

