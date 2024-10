Roze zeewaaier voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk gefokt

De hoop voor de toekomst van de roze zeewaaier, een gorgon die bekend is bij duikers in het zuidwesten van Engeland en het zuiden van Wales, is versterkt door het nieuws dat deze voor het eerst in Groot-Brittannië is gekweekt.

De prestatie werd bereikt in een Project Koraal laboratoriumaquarium in het Horniman Museum & Gardens in Zuid-Londen, waar de inheemse gematigde koraalsoorten Eunicella verrucosa zou zich goed vermenigvuldigen.

Roze zeewaaiers, die er ook wit of oranje uit kunnen zien, komen voor in kustwateren van West-Ierland en Zuidwest-Groot-Brittannië tot de kusten van West-Afrika en de Middellandse Zee. In het Verenigd Koninkrijk worden ze echter als bedreigd beschouwd en wereldwijd op de Rode Lijst van de IUCN als kwetsbaar beschouwd.

Ze leven in wateren tussen 10 en 50 m diep tot aan Noord-Pembrokeshire en zo ver oostelijk als Portland Bill, en zijn algemeen in delen van Zuid-Devon en Cornwall, de Scilly- en Lundy-eilanden. Ze zijn ook aanwezig aan de zuid- en westkust van Ierland, hoewel ze alleen algemeen voorkomen in Galway en Donegal Bays.

Roze zeewaaier-eieren vrijlaten (Jamie Craggs / Horniman Museum))

Duikers van de Universiteit van Exeter verzamelde koralen voor het paaiproject van een wrak bij Teignmouth in het zuiden van Devon, als onderdeel van het onderzoek van PhD-student Kaila Wheatley Kornblum naar Eunicella verrucosa reproductie.

"Het is absoluut ongelooflijk om te zien hoe de eieren worden uitgeworpen en de larven rondzwemmen," zei Kornblum. "Dit is een baanbrekende prestatie en biedt ons een langverwachte kans om onze kennis over de voortplanting van gematigde koralen uit te breiden, met name de ontwikkeling en vestiging van larven, belangrijke gebieden die door het eerdere werk van onze groep werden benadrukt, maar tot nu toe niet waren waargenomen.

“Dit is een grote stap in ons begrip van de soorten en het behoud van de roze zeewaaier.”

Eunicella verrucosa kolonies vertakken zich overvloedig en groeien tot 25-50 cm hoog in een rechte hoek ten opzichte van de heersende stromingen. De groei is echter in het ontspannen tempo van 1 cm per jaar.

In het Verenigd Koninkrijk worden de koralen beschermd onder de Wildlife & Countryside Act van 1981 en kunnen er, als een 'Feature of Conservation Importance', Marine Conservation Zones (MCZ's) voor worden aangewezen.

De promotie van Kornblum wordt begeleid door professor Jamie Stevens van Exeter en Dr. Jamie Craggs, hoofdconservator van het aquarium bij Horniman en hoofdwetenschapper van Project Coral. "Dit is de eerste keer dat deze soort in het Verenigd Koninkrijk is gefokt en grootgebracht en het is een grote stap voorwaarts in het behoud van de soort", aldus Craggs. "Het is geweldig om te zien dat de larven zich nu beginnen te vestigen en uitgroeien tot jonge zeewaaiers."

Er wordt gemeld dat het Oceanarium van Lissabon vorig jaar met succes roze zeewaaiers heeft gekweekt in Portugal.

Ook op Divernet: KORAALCRASH: KUNNEN ONZE RIFEN GERED WORDEN?, KORAALBOERDERS GEVEN DE TOEKOMST EEN NIEUWE VORM, WETENSCHAPPERS ONTDEKKEN HITTETOLEERBARE KORALEN DIE IN HET ZICHT VERBORGEN ZIJN, WAT IS ER NODIG VOOR KORAAL OM TE OVERLEVEN?, CORAL DNA ONTHULT WIE DE PAPA IS