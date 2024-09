Marine laat 6 herstelde schildpadden vrij op de Azoren

De Royal Navy heeft zes zeldzame onechte karetschildpadden teruggebracht naar de warme wateren van de Atlantische Oceaan. Ze zijn hersteld nadat ze ongeveer 20 maanden geleden in een ‘koudeshock’-toestand aangespoeld waren op de Britse kust.

Bemanning van het patrouilleschip HMS Medway liet ze los bij de Azoren terwijl ze onderweg was van Plymouth naar het Caribisch gebied om daar internationale operaties tegen drugssmokkel te ondersteunen en eilandgemeenschappen te helpen die door een orkaan waren getroffen.

In de eerste maanden van 2023, Divernet had gemeld dat er een overstroming was schildpadden die door koude zijn geschokt stranding in het VK. Dit was toen de zes jongen door sterke wind en Atlantische stromingen van de Caraïben of de Amerikaanse oostkust waren weggevoerd. Ze zouden zijn gestorven als ze niet waren aangespoeld en gered.

Close-up van een van de schildpadden (Royal Navy)

Vijf van hen kwamen aan land in Cornwall en Devon en werden verzorgd door personeel van Newquay's Blauwrifaquarium, terwijl de zesde weer gezond werd door Anglesey Zeedierentuin nadat hij op een eilandstrand was gevonden.

"Alle schildpadden arriveerden in een verzwakte toestand. In veel gevallen wisten we niet zeker of ze de nacht zouden overleven", aldus Steve Matchett, groepsconservator van het Blue Reef Aquarium.

“Ze waren allemaal uitgedroogd en uitgemergeld. Dit komt doordat ze het te koud hadden gehad gedurende een lange periode en niet goed konden eten/functioneren. Ze zijn allemaal opgebloeid toen we ze voorbij de beginfase hadden gekregen.”

Zorgonderwijs van Blue Reef Aquarium-personeel voor vrijwillige RN-schildpaddenverzorgers, onderluitenant Adam Whitelaw en technisch ingenieur Ryan Brooks (Koninklijke Marine)

aan de gang

Toen het tijd werd om de schildpadden te repatriëren – genaamd Jason, Gordon, Perran, Hayle, Holly en Tonni – bood de Royal Navy haar hulp aan en laadde ze aan boord Medway in kratten, samen met de reguliere lading voedselvoorraden, machineonderdelen en noodhulppakketten.

Bemanning verzamelt zich om het vrijlaten van de schildpadden te bekijken (Royal Navy)

De schildpadden hoefden niet gevoerd te worden aan boord, alleen moesten hun containers schoon worden gehouden en de watertemperatuur boven de 20°C worden gehouden. Een van de twee zeilers die zich vrijwillig aanmeldden als tijdelijke schildpaddenverzorgers, technisch ingenieur Ryan Brooks, beschreef ze als "verrassend onderhoudsarm".

"Het enige wat we echt hoeven te doen is ervoor zorgen dat hun kooien schoon zijn en dat de schildpadden zelf gelukkig, knus en vochtig zijn - dat ze niet uitdrogen of pijnlijke plekken krijgen - wat in feite betekent dat we ze twee keer per dag moeten controleren", zei hij.

Terug op zee

Medway's bemanning verzamelde zich op het vliegdek om te kijken hoe de schildpadden werden teruggezet in de zee bij de Azoren. "Als professionele zeelieden willen velen van ons graag doen wat we kunnen om het verlies aan biodiversiteit op zee te beperken," zei Rod Jones, senior maritieme milieubeschermingsadviseur van RN.

Einde van de westwaartse reis voor een onechte karetschildpad (Royal Navy)

“Het ontmoeten van zeedieren is een van de grote geneugten van het varen op zee en als we, al is het maar op een kleine manier, kunnen helpen om dat in de toekomst waarschijnlijker te maken, dan zijn we blij dat we dat kunnen doen.”

"Dit is waar we vanaf dag één naar streefden," zei Frankie Hobro, eigenaar van Anglesey Sea Zoo, toen Tonni, de schildpad die het behandeld had, werd opgehaald. "We zijn opgewonden en een beetje emotioneel op een blije manier.

"Ze is ook in heel, heel veilige handen. Het is geweldig om te zien hoe enthousiast en opgewonden de marinebemanning is en hoe graag ze voor deze schildpadden zorgen - het is prachtig."

