Voor het eerst kindermoord op dolfijnen tussen verschillende soorten waargenomen

De eerste gerapporteerde waarneming van tuimelaars die samenspannen om een ​​gewone dolfijnkalf te doden, is gedaan in Cardigan Bay in West-Wales. Passagiers en bemanning aan boord van de dolfijnenspotboot. Dreamcatcher was getuige van het zeldzame voorbeeld van ‘interspecifieke kindermoord’ op 18 april.

Boottochten op de Nieuwe Kade organiseerde een charter voor het spotten van dolfijnen voor toeristen met de liefdadigheidsinstelling Stichting Zeewachten fotograaf en wildlifegids Sarah Michelle Wyer kon foto's maken, terwijl SWF-onderzoeksstagiair Dylan Coundley-Hughes videobeelden van de aanval verzamelde.

De opvarenden van de boot hielden de aanwezige tuimelaars in Cardigan Bay in de gaten toen ze in de verte een grotere groep zagen die uit het water begon te springen.

Eerst dachten ze dat de dolfijnen elkaar achtervolgden, maar toen realiseerden ze zich dat ze iets kleiners uit het water gooiden. Ze dachten dat het een vis of een bruinvis was, terwijl ze uit het water sprongen en eromheen spetterden.

(Sarah Michelle Wyer)

"Toen we dichterbij kwamen, zagen we dat het geen grote zalm was, maar, tot onze verbazing en verdriet, een jonge gewone dolfijn, die de aanval niet had overleefd", meldde New Quay Boat Trips.

Het bedrijf benadrukte dat de opvarenden niets hadden kunnen of mogen doen om het natuurlijke gedrag van de dieren te verstoren – “hoe moeilijk het ook was om naar te kijken”.

Gewone dolfijnen, die niet zo groot worden als tuimelaars, worden volgens het bedrijf verder naar het zuiden rond Pembrokeshire aangetroffen, maar zelden in het gebied rond New Quay. Het bedrijf vraagt ​​zich nu af of de vijandigheid van de aanwezige tuimelaars jegens het kalf hun afwezigheid zou kunnen verklaren.

(Sarah Michelle Wyer)

De resten van het dolfijnkalf werden door de boot geborgen en de Brits onderzoeksprogramma naar strandingen van walvissen was bezig met een postmortem examen.

De Sea Watch Foundation monitort de dolfijnen in Cardigan Bay routinematig op hun beschermingsstatus. "Tuimelaars, met name de mannetjes, staan ​​erom bekend bruinvissen en andere tuimelaarskalveren te achtervolgen, maar geen gewone dolfijnkalveren – wat deze ontmoeting tot een 'interspecifieke kindermoord' maakt, het doden van jongen van de ene soort door leden van een andere soort", aldus de liefdadigheidsinstelling.

