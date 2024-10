HMS OCToPUS bewapent duikers om snel zeegras te zaaien

An innovative device called HMS OCToPUS being trialled by conservation scuba divers has shown “promising signs of success”, following years of searching for effective techniques to restore seagrass meadows, says UK charity the Ocean Conservation Trust (OCT).

De OCT richt zich op het behoud van zeegras door middel van haar Blue Meadows-programma, met als doel de bestaande bedden te beschermen en op de langere termijn de vele bedden die de afgelopen decennia verloren zijn gegaan, te herstellen.

It says it took inspiration for HMS OCToPUS from hydroseeding, a terrestrial planting process designed to spread seeds rapidly. Its own Hydro Marine Seeding (HMS) is a technique whereby seagrass seeds are injected directly into the seabed.

The OCT commissioned Plymouth company Absolute Product Design to engineer a spring-loaded handheld device based on a caulking gun, the latter part of the OCToPUS name deriving from “pressurised underwater seeder”. The gun's 1.5-litre chamber is filled with Zostera marina seeds suspended in a carrying media.

Gewapend en klaar om te zaaien (OKT)

In the course of one 20-minute dive a single diver can use an OCToPUS unit to inject 2,000 seagrass seeds, says the OCT. Its Ocean Habitat Restoration team have now used the guns to seed 1.5 hectares of seabed in the Solent Maritime and two hectares in Plymouth Sound National Marine Park.

Terwijl ze de herstellocaties blijven monitoren, melden ze dat de eerste tekenen van regeneratie van de zeegrasvelden positief zijn.

"We richten ons volledig op subtidaal zeegras, en daarmee zijn er een aantal extra uitdagingen die gepaard gaan met werken onder de golven", aldus Amelia Newman, OCT seagrass aquaculture technician lead. "We zijn dan ook erg enthousiast dat we in dit stadium zijn met ons nieuwe apparaat en dat we beginnen te zien hoe het de manier waarop OCT deze uiterst belangrijke habitat herstelt, kan revolutioneren.

3.5 hectare zeebodem is al ingezaaid (OCT)

“We zijn zo dankbaar voor de steun van een van onze belangrijkste partners, Ørsted, en de ingenieurs van Absolute Product Design, die een fundamentele rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van dit innovatieve apparaat.”

“Zeegrasvelden zijn zeer efficiënte koolstofputten, die de waterkwaliteit verbeteren en voedsel en onderdak bieden aan talrijke belangrijke soorten zoals zandspiering en haring,” aldus Samir Whitaker, biodiversiteitsspecialist voor Ørsted, een bedrijf voor groene energie. “Het Verenigd Koninkrijk is tot 90% van zijn zeegras kwijtgeraakt, maar groepen als de Ocean Conservation Trust hebben laten zien dat we het terug kunnen brengen.”

In samenwerking met Sonardyne, MarineSee, Voyis en Blue Robotics zegt de OCT dat het ook een gespecialiseerde ROV heeft ontwikkeld om zijn beschermingsinspanningen verder uit te breiden. Het voertuig stelt het in staat om zeegras in kaart te brengen in wat het ongekende details noemt door fotogrammetrie met hoge resolutie te produceren om herstelwerkzaamheden te volgen en gevestigde bedden te monitoren.

De nieuwe ROV (OCT)

Dankzij de precisie van de ROV kan de OCT bovendien de seizoensgebonden en jaarlijkse veranderingen in de zeegrasvelden beter begrijpen, aldus het onderzoeksbureau.

"We hebben het geluk dat we veel tijd in en op het water doorbrengen, maar deze technologie belooft een veel nauwkeurigere, gedetailleerdere en efficiëntere manier om enkele van de belangrijkste statistieken over de gezondheid van zeegras te monitoren", aldus Oktober manager van conservation projects Andy Cameron. "Wat ook betekent dat we duikers anders kunnen inzetten voor dingen die de ROV niet kan doen."

