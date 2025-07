Engelse zeepaardjes verschijnen massaal

at 8: 00 am

Eén zeediersoort die deze zomer in Engeland goed lijkt te gedijen, is het zeepaardje. De toegewijde vrijwilligers die aan deze situatie hebben meegewerkt, zouden het echter op prijs stellen als andere duikers de stap niet nemen om het zelf te gaan zien.

In de eerste week van juli komen duikers van de Zeepaardje vertrouwen voerden een onderzoek uit aan de zuidwestkust als onderdeel van hun werk aan een documentaire, en waren verbaasd maar liefst 17 zeepaardjes op één locatie aan te treffen. Ongeveer de helft daarvan was mannelijk en de meeste daarvan, wat een goed voorteken was voor de toekomst van de populatie, waren drachtig.

Slechts één keer eerder hebben de experts van het trust een groter aantal zeepaardjes gezien tijdens een enkele duik, wat was de 22 opgenomen in Studland Bay in 2020 aan het einde van de Covid-lockdown, zoals gerapporteerd op Divernet De stichting schatte dat deze minder dan de helft van het totale aantal zeepaardjes op de locatie vertegenwoordigden, hoewel binnen enkele weken De bevolking was verdwenen.

Het was Neil Garrick-Maidment, oprichter en CEO van Seahorse Trust, die de laatste duik leidde en de zeepaardjes als eerste spotte. Hij was verantwoordelijk voor het vangen van de twee in Groot-Brittannië inheemse soorten, de stekelbaars (Hippocampus guttulatus) en kortsnuitzeepaardje (H-hippocampus). beschermd onder de Wildlife & Countryside Act in 2008.

Twee zeepaardjes gezien tijdens een recente duik (Neil Garrick-Maidment / Seahorse Trust)

Het is onwettig om actief op zoek te gaan naar deze beschermde soorten door te duiken of te snorkelen zonder de vergunningen van de Marine Management Organisation (MMO), waaronder de duikers van de Seahorse Trust mogen opereren. Duikers die echter per ongeluk een zeepaardje tegenkomen, wordt verzocht om meld de waarneming zodat het kan worden opgenomen in de National Seahorse Database (NSD).

Eco-aanlegplaatsen succes

De Seahorse Trust richtte in 1994 de British Seahorse Survey op, waarmee het 's werelds langstlopende continue onderzoek in zijn soort is. Waarnemingsgegevens worden ingevoerd in de NSD, onderdeel van de World Seahorse Database.

Een factor waar Britse zeepaardjes nu baat bij lijken te hebben, zijn de ecologische aanlegsteigers die zijn aangelegd door de Seahorse Trust, Boatfolk en de Studland Bay Marine Partnership. Deze aanlegsteigers voorkomen schade aan zeegrashabitats door ankers en kettingen van boten.

Eco-aanlegplaatsen gebruiken elastische stijgbuizen in plaats van kettingen en stijgen met de vloed mee om wrijving over de zeebodem te voorkomen. Het systeem is duur en kost jaarlijks zo'n £ 100,000 aan onderhoud, hoewel liggelden voor bootgebruikers en donaties de kosten helpen dekken.

