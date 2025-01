Egyptenaren haasten zich om te reageren op dodelijk haaienincident

Binnen een week na een dodelijk incident waarbij een toerist en een haai betrokken waren in de badplaats Marsa Alam aan de Rode Zee op 29 december, heeft het wetenschappelijk comité van de Egyptische Nationaal Instituut voor Oceanografie en Visserij (NIOF) had zijn ‘eindrapport’ over de kwestie uitgebracht.

De slachtoffers waren twee Italiaanse toeristen: Gianluca Di Gioia, 48, was overleden terwijl de 69-jarige Peppino Fappani, die hem probeerde te helpen, beten op zijn armen en benen had opgelopen, maar niet ernstig gewond was geraakt. De mannen waren de zee ingegaan bij de steiger van het Safaya Resort, maar buiten het aangewezen zwemgebied, en het incident werd gemeld on Divernet.

De verantwoordelijke haai zou nu een mako zijn geweest, waarvan twee soorten, de kortvinhaai ((Isurus oxyrinchus) en langvin (Isurus paucus), worden gevonden in de Rode Zee, maar zelden in de buurt van stranden. Beide worden wereldwijd met uitsterven bedreigd.

Het NIOF-rapport stelt dat het incident, hoewel zeldzaam, “niet onverwacht” was gezien de aanwezigheid van van nature roofzuchtige haaien, vooral in ondiepe kustgebieden van de Rode Zee, volgens samenvattingen in Egypte onafhankelijk.

Het agressieve gedrag van de makohaai wordt toegeschreven aan overbevissing door boten, zowel in als buiten de natuurreservaten van de Rode Zee, en aan de schadelijke gevolgen ervan voor de prooien waar haaien van afhankelijk zijn.

"Er zijn sterke aanwijzingen dat dit incident niet per ongeluk is gebeurd, en zelfs als deze visserij volledig wordt verboden, zullen er nog vele jaren haaienaanvallen plaatsvinden, totdat de natuurlijke visbestanden zijn vervangen", aldus het rapport.

Ook wordt gewezen op het gevaar dat ontstaat als mensen in verboden gebieden mogen zwemmen. Volgens de onderzoekers was het in dit geval de aanwezigheid van een groep dolfijnen die de haai aanmoedigde om op jacht te gaan.

Rode Zee spinnerdolfijnen (Alexander Vasenin)

Het feit dat het slachtoffer was aangevallen, maar dat zijn lichaam niet was opgegeten, was veelzeggend. Waarschijnlijk gaf het aan dat de haai zich instinctief verdedigde tegen wat hij zag als een inbreuk op zijn voedselgebied.

De man was minstens vijf keer aangevallen, wat erop duidt dat de man in paniek was geraakt door het gebrek aan prooi.

Aanbevelingen

Uit het rapport blijkt duidelijk dat er in samenwerking met overheidsinstanties en de toeristische sector uitgebreider onderzoek moet worden gedaan naar het gedrag van haaien. Het rapport bevat een reeks aanbevelingen die erop gericht zijn het aantal incidenten te verminderen en de veiligheid en beveiliging op toeristenstranden te verbeteren.

Deze omvatten de oprichting van een wetenschappelijk jaarprogramma voor het monitoren van haaien in kustgebieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste trackingtechnieken; workshops over het bewustzijn van haaien voor eigenaren van toeristische projecten en kapiteins van boten; en wetenschappelijke beurzen en postdoctorale programma's om specialisten op te leiden in het gedrag van haaien en andere 'gevaarlijke mariene organismen'.

Er zou een commissie moeten worden opgericht die haaiencrises moet beheren, bestaande uit vertegenwoordigers van het gouvernement Rode Zee, het Agentschap voor Milieuzaken, het NIOF en veiligheids- en gezondheidsautoriteiten. Ook zouden de procedures voor maritieme veiligheid moeten worden verbeterd, met getraind reddingspersoneel op de steigers van hotels en geavanceerde medische apparatuur en snelle reddingsboten die direct beschikbaar zijn.

Er moet een plan worden ontwikkeld om zeeafval te beheren, de visserij te reguleren en de vervuiling van de zee te bestrijden om te voorkomen dat het gedrag van haaien verandert en om de ecologische balans te behouden. En het rapport ondersteunde eerdere waarschuwingen tegen kadavers van dieren en organisch afval die door passerende schepen worden gegooid en haaien naar kustgebieden lokken.

Wat je niet moet doen

Watergebruikers moeten het volgende vermijden: zwemmen zonder begeleiding; zich ver van de kust wagen in diepe, steile gedeelten; de zee ingaan bij zonsopgang, zonsondergang of 's nachts wanneer haaien op zoek zijn naar voedsel; sieraden of glimmende kleding dragen; het water ingaan met open wonden; en haaien voeren.

Het comité adviseert ook om samen met buurlanden de populaties van haaiensoorten te schatten, zodat er beheersplannen kunnen worden ontwikkeld en een ecologisch evenwicht kan worden gehandhaafd.

Een andere suggestie is om het visgebied van de Rode Zee te scheiden van de Golf van Suez en vissersboten te verbieden in alle delen van de Rode Zee, van Ashrafi Reef tot de grens tussen Egypte en Soedan in het zuiden. In plaats daarvan zouden ze buiten de territoriale wateren van Egypte mogen opereren en het Great Fringing Reef zou tot natuurreservaat worden verklaard.

De dood van Di Gioia was de eerste die in verband werd gebracht met haaien sinds die van een 24-jarige Russische snorkelaar in Hurghada in juni 2023 bij een ontmoeting waarvan men dacht dat het een tijgerhaai betrof. In 2022 kwamen twee toeristen om het leven bij wat ook werd gedacht dat het ontmoetingen met tijgerhaaien waren voor de kust van Hurghada.

