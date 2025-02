DNA bewijst het: Orka's doden voor witte haaienlever

In het vroege 2018, Divernet / Duiker tijdschrift liep een exclusief verhaal door haaienexpert Richard Peirce. Het bevatte een duidelijke waarschuwing: toerisme gebaseerd op kooiduiken met grote witte haaien in Zuid-Afrika was in gevaar, omdat orka's met een voorliefde voor haaienlever de haaien doodden of wegjoegen.

Twee specifieke orka's, Port en Starboard genaamd, hadden een terreurbewind gelanceerd op wat altijd als het ultieme roofdier werd beschouwd. Voor sommigen die betrokken waren bij de lucratieve haaienduikindustrie, was de suggestie pijnlijk om te accepteren.

Orka (Isabella Reeves / Flinders University)

Nu, zeven jaar later en terwijl er nog steeds weinig witte haaien leven in Zuid-Afrika, heeft DNA-bewijs voor het eerst bevestigd dat een orka verantwoordelijk was voor het opsporen en doden van een witte haai voor zijn lever.

Deze keer gebeurde het incident in Australië. Getuigen zagen meerdere orka's (Orcinus orka), waaronder twee lokaal erkende exemplaren genaamd Bent Tip en Ripple, vangen in 2023 een grote prooi in Bridgewater Bay nabij Portland in Victoria.

Twee dagen later werd het karkas van een 4.7 meter lange witte haai gevonden (Carcharodon carcharias) spoelde aan op het strand en werd door de visserijautoriteiten van de staat meegenomen voor onderzoek.

Karkas van witte haai aangespoeld in Portland (Ben Johnson / Portland Bait & Tackle)

Vier bijtwonden

Het onlangs gepubliceerde onderzoek naar de haai werd geleid door een wetenschappelijk team van Flinders University, dat uitstrijkjes analyseerde die waren genomen van vier verschillende bijtwonden op het karkas.

Het bewijs was er in het DNA toen de swabs werden gesequenced op genetisch materiaal dat door het roofdier was achtergelaten. Een orka had het middengedeelte van de haai opgegeten, waar ooit de voedingsrijke lever had gezeten, en de andere drie wonden onthulden het DNA van aasetende breedneuszevenkieuwhaaien. De spijsverterings- en voortplantingsorganen van de grote witte haai ontbraken ook.

De analyse bouwt voort op anekdotisch bewijs van predatie door orka's op witte haaien en andere soorten haaien in Zuid-Afrika en Californië.

"Deze bevindingen leveren overtuigend bewijs voor de predatie van orka's op witte haaien in Australische wateren, met een sterke indicatie van selectieve leverconsumptie", aldus Isabella Reeves, hoofdauteur van de studie en promovendus bij de Southern Shark Ecology Group van de universiteit en het West Australian Cetacean Research Centre (CETREC).

“Dit suggereert dat dergelijke predatiegebeurtenissen wellicht wijdverspreider en algemener over de hele wereld voorkomen dan eerder werd gedacht.”

Infographic van de studie van Flinders University (Emma Luck)

Andere haaien

In Australië zijn af en toe orka's waargenomen die jagen op blauwe haaien, haringhaaien, kortvinmakreelhaaien, grondhaaien en tijgerhaaien, maar er is nooit eerder bewezen dat er grote witte haaien zijn gedood.

"Bewijsmateriaal suggereert dat de verplaatsing of directe dood van de witte haaien als gevolg van de predatie door orka's in Zuid-Afrika heeft geleid tot een cascade van verschuivingen in het bredere mariene ecosysteem", aldus mede-hoofdauteur Adam Miller, universitair hoofddocent aan Flinders.

"We weten dat witte haaien belangrijke regulatoren zijn van de structuur en functies van ecosystemen, dus het is erg belangrijk dat we deze toproofdieren behouden. Daarom is het belangrijk dat we dit soort interacties in Australische wateren waar mogelijk in de gaten houden."

De nieuwe studie is gepubliceerd Ecologie en evolutie.

