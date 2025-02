Duikers, wilde vissen weten wie jullie zijn!

De vissen die duikers in het wild tegenkomen, kunnen ons uit elkaar houden, zolang we ze maar helpen met een paar visuele aanwijzingen, zoals de kleur van onze duikuitrusting.

Dit is de bevinding van een nieuwe studie van het Max Planck Instituut voor Diergedrag (MPI-AB) in Duitsland, dat werd geïnspireerd door de ervaringen van zijn wetenschappelijke duikers op een onderzoeksstation in de Middellandse Zee op Corsica.

Op een bepaald moment in elk veldseizoen ontdekten de duikers dat wilde vissen hen volgden en voedsel stalen dat bedoeld was als experimentele beloning. Individuele vissen leken de duiker te herkennen die eerder het voedsel had gedragen en volgden alleen die duiker terwijl ze anderen negeerden.

Eerder onderzoek naar het vermogen van vissen om onderscheid te maken tussen mensen was echter zeer beperkt.

Uit onderzoek is gebleken dat in gevangenschap gefokte boogschuttervissen computer-gegenereerde afbeeldingen van menselijke gezichten in laboratoriumproeven "maar niemand heeft zich ooit afgevraagd of wilde vissen het vermogen, of zelfs de motivatie, hebben om ons te herkennen wanneer we hun onderwaterwereld betreden", zegt mede-eerste auteur van de nieuwe studie MPI-AB doctoraalstudent Maëlan Tomasek, van de Universiteit van Clermont Auvergne in Frankrijk.

Bereidwillige vrijwilligers

De wetenschappers voerden een reeks experimenten uit in open water op een diepte van 8 meter, waarbij de vissen deelnamen aan het onderzoek als “gewillige vrijwilligers die konden komen en gaan wanneer ze wilden”, aldus mede-eerste auteur en MPI-AB bachelorstudent Katinka Soller.

In de eerste experimentele fase “trainde” Soller de vissen, met als doel hun aandacht te trekken door een felrood vest te dragen en ze te voeren terwijl ze 50 meter zwommen.

Na verloop van tijd verwijderde ze de opvallende signalen totdat ze alleen nog maar eenvoudige duikuitrusting droeg. Ze hield het eten verborgen en voerde alleen de vissen die haar de volledige 50 meter hadden gevolgd.

Van de tientallen vissoorten die het zeestation bewonen, waren vooral twee soorten zeebrasem bereidwillig aanwezig bij de opleiding sessies, waarbij de wetenschappers verrast werden door hun nieuwsgierigheid en bereidheid om te leren.

"Toen ik eenmaal het water in ging, duurde het een paar seconden voordat ik ze naar me toe zag zwemmen, alsof ze uit het niets kwamen", zegt Soller.

Dezelfde personen kwamen dag in dag uit naar de sessies en raakten zo vertrouwd met elkaar dat ze ze namen kon geven, zoals ‘Bernie met twee glimmende zilveren schubben op zijn rug en Alfie die een nip uit zijn staart had’vin'.

De toonladders van de enthousiaste leerling Bernie maakten hem herkenbaar (MPI-AB)

Twee duikers, verschillende uitrusting

Na 12 dagen kon men erop vertrouwen dat ongeveer 20 herkenbare vissen Soller zouden volgen. opleiding zwemt.

De volgende experimentele fase hield in dat er werd getest of de vis Soller van een andere duiker kon onderscheiden, dus zij en Tomasek zouden wetsuits in verschillende kleuren dragen en vinnen en vanuit hetzelfde startpunt in verschillende richtingen zwemmen.

Op de eerste dag volgden de vissen beide duikers evenveel, en leken ze moeite te hebben met beslissen welke ze moesten achtervolgen. Tomasek voerde de vissen die hem volgden echter niet, en op dag twee nam het aantal vissen dat Soller volgde aanzienlijk toe.

Om te controleren of de vissen leerden de juiste duiker te herkennen, richtten de onderzoekers zich op zes vissen en ontdekten dat vier van hen een sterk positief leerproces vertoonden gedurende het experiment.

"Dit is een cool resultaat omdat het laat zien dat vissen Katinka niet alleen uit gewoonte volgden of omdat er andere vissen waren," zegt Tomasek. "Ze waren zich bewust van beide duikers, testten ze allebei en kwamen erachter dat Katinka de beloning aan het einde van de zwemtocht produceerde."

Kleurvisie

De kenmerkende duikuitrusting om de vissen te helpen (links) werd gevolgd door het dragen van dezelfde uitrusting

De wetenschappers herhaalden de proeven vervolgens met identieke duikuitrusting en ontdekten dat de vissen niet langer in staat waren om ze uit elkaar te houden. "Bijna alle vissen hebben kleurenzicht, dus het is niet verrassend dat de zeebrasem leerde de juiste duiker te associëren op basis van kleurvlekken op het lichaam", zegt Tomasek.

Menselijke duikers doen vrijwel hetzelfde, zo wijst hij erop: “Gezichten worden vervormd door het duiken maskers, dus we vertrouwen meestal op verschillen tussen wetsuits, vinnen of andere delen van de uitrusting om elkaar te herkennen.” Als er meer tijd zou zijn, denken de wetenschappers dat vissen misschien hebben geleerd om duikers te onderscheiden aan de hand van subtielere menselijke kenmerken zoals haar of handen.

“We zagen ze al naar onze gezichten toe komen en onze lichamen onderzoeken,” zegt Soller. “Het was alsof ze ons bestudeerden, en niet andersom.”

"Het verbaast me niet dat deze dieren, die door een complexe wereld navigeren en elke minuut met talloze verschillende soorten interacteren, mensen kunnen herkennen op basis van visuele signalen", zegt hoofdauteur Alex Jordan, die een groep bij MPI-AB leidt.

“Ik denk dat het meest verrassende is dat we verrast zouden zijn dat ze dat kunnen. Het suggereert dat we de capaciteiten van onze onderwaterneven wellicht onderschatten.”

“Het zou vreemd zijn om te bedenken dat mensen een band hebben met een dier als een vis, dat zo ver van ons af staat op de evolutionaire stamboom, dat we het intuïtief niet begrijpen”, concludeert Tomasek.

"Maar relaties tussen mens en dier kunnen miljoenen jaren van evolutionaire afstand overbruggen als we de moeite nemen om op te letten. Nu we weten dat zij ons zien, is het tijd dat wij hen zien." De studie heeft zojuist gepubliceerd in het tijdschrift Biologie Letters.

