Duiker geniet van zeldzame ontmoeting met haaien in BC

Het is niet onbekend, want Divernet gerapporteerd over een soortgelijke ontmoeting in mei vorig jaar, maar het is zeldzaam genoeg om mariene biologen enthousiast te maken: een stompe zeskieuwshaai die rondhangt in ondiepe wateren voor de Canadese Pacifische kust.

‘De vondst van je leven’, zo omschreef Mitchell Hewitt zijn ontmoeting op de avond van 8 augustus. "Ik heb deze zomer elke dag gedoken om een ​​van deze haaien te vinden."

De mariene bioloog in het veld, die voor Keystone Environmental werkt, houdt zich meestal bezig met het observeren van het gedrag van de koppotigen en lumpsuckers in het gebied. Hij zag de haai tijdens een duik buiten de gemeenschap van Leeuwenbaai in Howe Sound, ten noorden van Vancouver.

De haai, een jonge mannelijke haai die hij ongeveer 2.5 meter lang schatte, zwom over de zeebodem op een diepte van ongeveer 15 meter. Hewitt en zijn groep konden ongeveer 10 minuten besteden aan het observeren van de haai (Hexanchus griseus), die op een gegeven moment zelfs besloot tussen zijn benen te zwemmen.

De stompe zeskieuwshaai (Mitchell Hewitt)

Stompneuzen met zes kieuwen, ook wel koeienhaaien genoemd, worden doorgaans aangetroffen op diepten tussen de 100 en 2,000 meter, hoewel jonge exemplaren zich 's nachts af en toe in ondiepe wateren wagen op zoek naar prooien. Voor de kust van British Columbia komen soms ook vrouwtjes naar de kust om te bevallen, met nesten die meer dan 100 pups kunnen tellen.

De soort is een van 's werelds grootste haaien en kan tot 6 meter lang worden en 600 kg wegen.

“Het was gewoon een vriendelijke reus, zoals een grote zeepuppy”, vertelde Hewitt aan CTV News. Hij zei dat hij 'zo hard ademde als een mens maar kan, omdat ik in paniek raakte. Daarna zat ik urenlang aan de spelden-en-naalden.“

Afgelopen jaar duikinstructeur Matteo Endrizzi had ook verwezen naar een ‘once-in-a-lifetime ervaring’ toen hij en zijn groep een juveniel van 2 meter tegenkwamen in Albernini Inlet, verder ten westen van Vancouver Island, tijdens een wrakduik van 20 meter diep. Ze zeiden dat de haai door hun lichten leek te zijn aangetrokken.

Ook op Divernet: Vier duikers genieten van een zeldzame ontmoeting met zeskieuwhaaien, Zeldzame stompe zeskieuwshaai gespot door wrakteam, Nieuwe soorten haaien met zes kieuwen geïdentificeerd, Vangzone: mysterieuze kantine voor haaien op de Malediven