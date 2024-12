Afstand is geen probleem voor partnerzoekende bultrug

Een van de langste bekende migraties van een zoogdier, en zelfs voor de normen van bultruggen die over grote afstanden reizen, is verbazingwekkend. Deze migratie is vastgelegd door een internationaal team van onderzoekers, met de hulp van burgerwetenschappers.

Bultrug walvis (Megaptera novaeangliaeHet is bekend dat de migratieroutes zich over grote afstanden uitstrekken tussen het noorden en het zuiden, van tropische broedgebieden naar koelere voedselgebieden. De populaties blijven echter over de lengterichting gescheiden en zijn zeer trouw aan hun vaste voedselgebieden.

Op het zuidelijk halfrond zijn zeven broedpopulaties bekend en tot nu toe werd niet gedacht dat er veel overlap tussen hen bestond.

Gezelschap van vrouwen

Het team heeft nu de langste gedocumenteerde afstand vastgelegd tussen waarnemingen van een volwassen mannelijke bultrug, gezien op de overwinteringsgebieden van twee verschillende oceaanbekkens.

Hij werd voor het eerst waargenomen in de oostelijke Stille Oceaan voor de kust van Colombia in 2013 en 2017, en vijf jaar later in de buurt van Zanzibar in de zuidwestelijke Indische Oceaan. Men denkt dat hij toen minstens 15 jaar oud was.

De waarnemingen vonden allemaal plaats rond het broedseizoen en toonden de walvis in het gezelschap van vrouwtjes. Met de twee broedpopulaties gescheiden door 120° lengtegraad, was de afstand die de walvis tussen hen moest afleggen minimaal 13,046 km.

Zowel burgerwetenschappers als wetenschappelijke onderzoekers hebben bijgedragen aan het onderzoek door middel van de vele foto's die op de website zijn ingediend Gelukkigwalvis, die de dieren identificeert aan de hand van hun individuele staartvinnen en een database heeft met meer dan 100,000 afbeeldingen

De uitzonderlijke migratie zou kunnen zijn veroorzaakt door klimaatverandering die de voorraad krill waarmee de walvissen zich voeden, uitput, zeggen de wetenschappers. Een andere theorie is echter dat, nu de walvispopulaties zich blijven herstellen sinds het jachtverbod in de jaren 1980 dat door de meeste landen werd afgekondigd, het voor mannetjes moeilijker zou kunnen zijn geworden om te concurreren om een ​​geschikt vrouwtje te vinden binnen hun gebruikelijke leefgebieden.

Walvisonderzoeker Ekaterina Kalashnikova

Dr. Ekaterina Kalashnikova van de Tanzaniaanse walvisprogramma leidde het onderzoek en zegt dat de reis van de walvis de langste afstand is die ooit door een bultrugwalvis is afgelegd.

De studie zou het belang van “grensoverschrijdende onderzoeksinspanningen en burgerwetenschap om de potentiële drijvende krachten en de impact op de populatie van interoceanische bewegingen van bultruggen te begrijpen” benadrukken. Het is gepubliceerd in het tijdschrift Royal Society Open Science.

