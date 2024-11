Deep Deceiver: Vreemde naakten in de Midnight Zone

De eerste naaktslak waarvan bekend is dat hij in de bathypelagische of middernachtzone van de oceaan leeft, ver buiten het bereik van zonlicht, is beschreven door onderzoekers van het Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) in Californië.

Bathydevius caudactylus – of “Deep Deceiver” – is bioluminescent en heeft een grote kapvormige structuur die aan één kant waterstralen kan schieten, een platte staart met vingerachtige uitsteeksels of dactylen aan de andere kant, en daartussen felgekleurde inwendige organen.

Vanwege zijn slakachtige voet werd het dier door mariene biologen aanvankelijk ‘het mysterieuze weekdier’ genoemd.

Het werd voor het eerst waargenomen bijna een kwart eeuw geleden, in februari 2000, tijdens een duik met behulp van de MBARI ROV Tiburon buiten Monterey Bay op een diepte van 2,614 m. Het is echter pas nu, nadat meer dan 150 ROV-waarnemingen zijn beoordeeld, dat een gedetailleerde beschrijving is gepubliceerd.

Het mysterieuze weekdier komt alleen voor in de diepe oceaan (MBARI)

"Dankzij de geavanceerde onderwatertechnologie van MBARI konden we de meest uitgebreide beschrijving van een diepzeedier ooit maken", aldus Bruce Robison, senior wetenschapper en teamleider van het instituut. "We hebben meer dan 20 jaar geïnvesteerd in het begrijpen van de natuurlijke geschiedenis van deze fascinerende soort naaktslak."

Gelatine kap

Terwijl de meeste naaktslakken zich op vaste oppervlakken voortbewegen met behulp van hun gespierde voeten, gebruikt deze zeeslak zijn geleiachtige kap om zich door het water voort te bewegen. Hij zwemt daarbij met op-en-neergaande golven van het hele lichaam, van kap tot staart.

Als hij bedreigd wordt, gloeien de uiteinden van zijn gevorkte staart door bioluminescentie en kunnen ze zich ook losmaken – mogelijk een tactiek om roofdieren af ​​te leiden, speculeren de wetenschappers.

"Toen we het voor het eerst filmden terwijl het gloeide met de ROV, liet iedereen in de controlekamer tegelijkertijd een luide 'Oooooh!' horen," zei Steven Haddock, senior wetenschapper bij MBARI. "We waren allemaal betoverd door het gezicht.

Bioluminescentie, waarbij het licht afkomstig is van het oppervlak van de kap en de dactylen (MBARI)

“Pas sinds kort kunnen camera's bioluminescentie in hoge resolutie en in volledige kleur filmen. MBARI is een van de weinige plekken ter wereld waar we deze nieuwe technologie in de diepe oceaan hebben gebracht.”

genetische analyse

Achttien individuen werden ook gevangen voor genetische analyse. Hieruit bleek dat het wezen een naaktslak was, maar zo ver verwant aan bekende soorten dat het werd beschouwd als behorend tot een eigen familie.

Het kreeg een wetenschappelijke naam gebaseerd op Deep Deceiver vanwege zijn obscure identiteit en de vingerachtige staartpunten. De typische lengte is 14.5 cm, terwijl de elastische kap tot 9 cm breed kan zijn.

Het rode orgaan dat op de afbeeldingen te zien is, is de maag, het oranje orgaan de spijsverteringsklier en het kleine witte vlekje de hersenen. Analyse van de maaginhoud van elke naaktslak onthulde de resten van mysidgarnalen, die gevangen leken te zijn door gebruik van de kap, hoewel dit proces nog niet is waargenomen.

Net als andere naaktslakken is de Deep Deceiver hermafrodiet en lijkt hij naar de zeebodem af te dalen om te paaien, waarbij hij aan zijn voet vast blijft zitten terwijl hij zijn eieren loslaat. Het volledige rapport is zojuist gepubliceerd in het tijdschrift Diepzeeonderzoek Deel I.

