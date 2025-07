Cornwall komt in de sfeer van de Nationale Marineweek

Het thema van de komende Nationale Marineweek van 2025 is ‘de zeebodem onder de golven’, aldus Cornwall Wildlife Trust (CWT).

Vanaf vandaag (26 juli) tot en met zondag 3 augustus worden er diverse buitenactiviteiten georganiseerd om mensen te laten genieten van en meer inzicht te geven in de zeedieren van Cornwall.

Het programma is bedoeld voor gezinnen en mensen van alle leeftijden en de activiteiten omvatten onder meer wandelingen langs rotspoelen, snorkelsafari's over zeegrasvelden, dolfijnen spotten vanaf de kliffen en het schoonmaken van stranden, waarvan er minstens één gepaard gaat met een stille disco.

"Door mee te doen, helpt u ons de fauna van Cornwall te monitoren en te registreren", aldus CWT. "Cornwall herbergt een van de rijkste zeedieren van het Verenigd Koninkrijk, van kleine, zeldzame, kleurrijke koralen tot reuzenhaaien."

Het mariene milieu staat helaas onder toenemende druk door schadelijke visserijpraktijken, ontwikkeling op zee en vervuiling door landbouw, rioolwater en plastic. Met de Nationale Marine Week hoopt Cornwall Wildlife Trust een nieuwe generatie zeebeschermers en vrijwilligers te inspireren om actie te ondernemen voor de natuur.

"De Nationale Marine Week biedt iedereen de kans om de lokale kustlijn te verkennen en betrokken te raken bij de fantastische Your Shore-groepen in heel Cornwall", aldus Katie Bellman, medewerker maritieme betrokkenheid bij CWT. "Er is voor ieder wat wils, met meer dan 25 evenementen in de hele regio."

CWT is een van de 46 trusts in het Verenigd Koninkrijk die samen de Royal Society of Wildlife Trusts vormen. Een lijst van Evenementen van de Nationale Marine Week Specifiek voor Cornwall is beschikbaar op de CWT-site.

