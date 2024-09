Beroemde 'spionerende walvis' sterft – te midden van menselijke volgelingen 

De beroemde belugawalvis Hvaldimir, van wie ooit werd gedacht dat hij door Rusland werd ingezet voor militaire inlichtingendiensten en dat hij de afgelopen vijf jaar nauwlettend werd gevolgd door het Noorse publiek, is plotseling overleden.

Zijn dood, waarvan de oorzaak onbekend is, vond plaats vlak voor zijn verhuizing. Dit plan zorgde voor verdeeldheid bij de milieubeschermers die zich al jarenlang voor zijn zaak hadden ingezet.

De walvisondersteunende lichamen OneWhale en sinds kort ook Marine Mind volgden doorgaans Hvaldimirs bewegingen. Gisterenmorgen (30 augustus) werd hij voor het laatst levend gezien, ogenschijnlijk in goede conditie en regelmatig duikend, voor de kust van zuidwest-Noorwegen, nabij Stavanger.

De kustwacht was ingelicht om ervoor te zorgen dat het scheepvaartverkeer op de hoogte was van de aanwezigheid van Hvaldimir, maar de witte walvis werd later nog een tijdje aan de oppervlakte zien drijven. Rond 2.30 uur arriveerde een patrouilleboot en constateerde dat hij dood was.

De vriendelijke belugawalvis (Marine Mind)

Een vissersboot sleepte Hvaldimir naar de haven van Risavika, waar hij door de havenautoriteit uit het water werd gehesen en op een vrachtwagen werd geladen in afwachting van regelingen voor een autopsie. Hvaldimir was meer dan 4 meter lang en woog naar schatting meer dan 1,200 kg.

De doodsoorzaak was onduidelijk, aldus Sebastian Strand, de mariene bioloog die Marine Mind oprichtte. Hij zei dat er sporen op het lichaam zaten, maar dat deze ook door andere wilde dieren na de dood veroorzaakt konden zijn.

'Apparatuur Sint-Petersburg'

Hvaldimir werd beroemd toen hij in april 2019 door vissers werd gevonden in Hammerfest in Noord-Noorwegen. Hij droeg een strak harnas met het opschrift 'Equipment St Petersburg', dat kennelijk was ontworpen om een ​​camera vast te houden. Er werd aangenomen dat hij was voorbereid om als onderwaterspion voor het Russische leger te werken.

De vriendelijke beluga leek het grootste deel van zijn leven in gevangenschap te hebben doorgebracht, omdat hij zich op zijn gemak voelde bij mensen. Hij werd Hvaldimir genoemd, maar later werd hij in Scandinavië over het algemeen aangeduid als Hvaldi (walvis is Noors voor walvis) om elk contact met de Russische president te vermijden, en het harnas werd verwijderd.

Belugawalvissen leven normaal gesproken in het afgelegen Noordpoolgebied, maar Hvaldimir leek tevreden te zijn met de drukkere en warmere wateren van de Noordzee. Vorig jaar waagde hij zich zelfs helemaal naar het zuiden, naar het zuidwesten van Zweden, wat tot nog meer zorgen over zijn veiligheid leidde.

Hvaldimir de vriendelijke beluga walvis (OneWhale)

Het goede doel Eén walvis was al vroeg opgericht om Hvaldimir te beschermen, met de bedoeling een veilig walvisreservaat te creëren voor hem en andere vrijgelaten zoogdieren in gevangenschap.

In juli dit jaar werd aangekondigd dat het Noorse directoraat voor visserij toestemming had gegeven om Hvaldimir terug te plaatsen in de Arctische wateren bij Varangerfjord, Finnmark, in de buurt van een wilde groep waarmee hij later zou kunnen worden geïntegreerd. Er werd gezegd dat er al vluchten waren geregeld toen Hvaldimirs dood werd aangekondigd.

Een aantal mariene biologen had echter eerder betoogd dat een dergelijke stap het welzijn van de walvis in gevaar zou brengen en was daarom afgeweken om een ​​kolonie te vormen. Marine geestDe verdeeldheid was terug te zien in de Noorse pers.

'Geen natuurlijke dood'

"We weten nog niet hoe hij is overleden, maar hij bevond zich in druk bevaren wateren... dus we verwachten dat het geen natuurlijke dood was", aldus Regina Haug, oprichter van OneWhale, na het nieuws over Hvaldimirs dood.

De liefdadigheidsinstelling, die jaarlijks gezondheidscontroles op de beluga uitvoerde, beschreef Hvaldimir als "een gezonde jonge walvis zonder tekenen van ziekte". De gebruikelijke levensverwachting van een beluga-walvis wordt geschat op 35 tot 50 jaar. "We hebben de Noorse autoriteiten gevraagd om een ​​autopsie uit te voeren en ze hebben dit gedaan", aldus Haug.

“We zijn er kapot van. We zijn ook boos, omdat we zo hard en zo lang hebben moeten vechten om hem uit de gevarenzone te helpen. En hij was eindelijk zo dichtbij een beter leven.

“Maar we zijn boos op degenen die zijn verhuizing hebben geblokkeerd en verkeerde informatie hebben verspreid… er zijn een handvol mensen die hem gevangen wilden houden en wilden voorkomen dat dit lieve dier eerder hulp zou krijgen.”

Sebastian Strand van Marine Mind en andere vrijwilligers met Hvaldimir (Marine Mind)

"Hvaldimir was niet zomaar een belugawalvis; hij was een baken van hoop, een symbool van verbinding en een herinnering aan de diepe band tussen mens en natuur", aldus Strand van Marine Mind.

“De afgelopen vijf jaar heeft hij het leven van tienduizenden mensen aangeraakt en ze samengebracht in ontzag voor de wonderen van de natuur.

“Zijn aanwezigheid leerde ons over het belang van het behoud van de oceaan, en door dat te doen, leerde hij ons ook meer over onszelf. Rust zacht, Hvaldimir. Je zal enorm gemist worden, maar nooit vergeten.”

