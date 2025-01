Blauwlicht gemotiveerd: Maak kennis met het wandelende koraal

Duikers denken vaak dat koralen 'zittend' zijn: ze blijven zitten, dus je weet precies waar je ze kunt vinden. Een nieuw onderzoek heeft echter het vermogen van een paddenstoelkoraal benadrukt om over de zeebodem te dwalen op zoek naar zijn ideale habitat, zij het in een ontspannen tempo.

Er was al bekend dat er mobiele koralen bestonden, maar de manier waarop ze zich voortbewegen en navigeren was volgens een Australisch wetenschappelijk team onder leiding van Brett Lewis van Queensland University of TechnologyDe onderzoekers onderzochten de kleine, vrijgevochten Cycloseris cyclolieten om te leren hoe en waarom het zou gaan wandelen.

Experimenten wezen op een sterke positieve fototactische reactie op blauw licht, het soort dat het koraal zou verwachten in diepere zandbedden. Het toonde veel minder enthousiasme voor het soort wit licht dat in ondieper oppervlaktewater wordt aangetroffen, wat zou kunnen duiden op een dreiging van verbleking.

Een overweldigende 86.7% van de paddenstoelkoralen koos voor blauw licht toen het één kant van het laboratoriumaquarium verlichtte, terwijl slechts 20% interesse toonde voor wit licht.

Paddestoelkoraal in beweging (QUT)

De koralen bewogen zich tussen de één en twee uur om afstanden van wel 22 cm af te leggen in de blauwlichtproeven, maar konden niet meer dan 8 mm afleggen richting wit licht. Als er tegelijkertijd blauw en wit licht aan beide uiteinden van de tank werd geschenen, zouden de koralen altijd naar het blauw worden getrokken.

High-res time-lapse-fotografie onthulde de combinatie van mechanismen die het koraal gebruikt om zijn beweging te beheren. Door zijn weefsels op te blazen kon het de wrijving verminderen, het drijfvermogen vergroten om zijn kern van de zeebodem te tillen en zijn oppervlakte vergroten om stromingen te vangen, zoals het zeil van een schip.

Wanneer de weefsels op hun beurt samentrokken, zouden de ventrale kussentjes of 'voeten' bijdragen door de interactie of wrijving met het substraat aan te passen, waardoor het koraal langzaam vooruit kon bewegen.

Ten slotte kon het dier ook zijn laterale perifere weefsels samentrekken en draaien, waardoor het zichzelf voortstuwde op een manier die vergelijkbaar was met de pulserende zwembeweging van kwallen.

Cycloseris cyclolieten lijkt dit vermogen te benutten wanneer factoren zoals zwaartekracht, stromingen of golven het op een ongunstige, misschien gevaarlijk ondiepe locatie hebben achtergelaten en het zijn vooruitzichten wil verbeteren – wat de onderzoekers tot de conclusie bracht dat koralen “neurologisch geavanceerder” zijn dan eerder werd gedacht. studie is zojuist gepubliceerd in PLOS One.

Uitgedunde koralen hebben moeite met voortplanting

Koraal dat paait op een Palau-rif (Peter Mumby)

Ondertussen, in een Universiteit van QueenslandIn een onderzoek onder leiding van een internationaal team is het succes van een natuurlijke koraalpaaiperiode in 2024 gemeten. Het team maakte zich zorgen en ontdekte dat individuele koralen zich dicht bij elkaar moeten bevinden om zich succesvol voort te planten.

"Toen we verrast werden, zagen we dat koralen binnen 10 meter van elkaar moesten zitten, en bij voorkeur dichterbij, om bemesting te laten plaatsvinden," zei teamleider Prof Peter Mumby. "We wisten dat koralen niet te ver van elkaar af konden staan, maar we ontdekten dat ze dichterbij moesten zitten dan we hadden verwacht.

“De gevolgen van klimaatverandering zoals verbleking zorgen voor de dood en afname van de dichtheid van koraal, dus we maken ons zorgen dat individuen te ver van elkaar af zullen leven om zich succesvol voort te planten.”

Onderzoekers die in Palau in Micronesië werkten, plaatsten containers boven 26 koraalkolonies op een rif, terwijl de voornamelijk hermafrodiete koralen hun eieren en sperma loslieten.

Een van de eierhouders (Peter Mumby)

"De containers vingen een deel van de eieren van elk koraal en dreven naar het oppervlak waar ze het getij volgden," zei Prof Mumby. "Hoewel de eieren niet konden ontsnappen, kon sperma de container binnendringen en de eieren bevruchten.

“Na een uur driften werd het percentage bevruchte eieren per koraalsoort genoteerd, evenals de afstand tot vergelijkbare gevestigde koralen.”

De bemesting bedroeg gemiddeld 30% wanneer de koralen heel dichtbij waren, maar daalde tot minder dan 10% bij een afstand van 10m. Bij 20m was het vrijwel nul.

"In de toekomst moeten we koralen misschien helpen om dit belangrijke deel van hun leven voort te zetten", aldus medeauteur van de studie Dr. Christopher Doropoulos van het Australische nationale wetenschappelijke agentschap CSIRO.

Het onderzoeksgebied – tafelkoralen op ondiepe riffen in Palau (Peter Mumby)

“Het begrijpen van het belang van lokale buurten biedt tastbare doelen voor interventies zoals koraalherstel. Idealiter zou de dichtheid van koralen op belangrijke locaties worden gemonitord en zou herstel worden uitgevoerd om de dichtheid terug te brengen naar de niveaus die nodig zijn voor succesvolle voortplanting.”

De onderzoek is gepubliceerd in Proceedings van de National Academy of Sciences USA (PNAS).

