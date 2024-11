's Werelds grootste zeegraskwekerij onthuld om herstel van ecosystemen van het Great Barrier Reef te versnellen

Het herstel van zeegras op het Great Barrier Reef krijgt een flinke impuls dankzij de grootste speciaal gebouwde zeegraskwekerij ter wereld, die vandaag in Gladstone werd geopend.

De SeaGrow-kwekerij van CQUniversity wordt gefinancierd door de samenwerking tussen de Great Barrier Reef Foundation en Coles Group en is de eerste grootschalige zeegraskwekerij ter wereld die is ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande zeegrasonderzoekers en traditionele eigenaren van het rif.

Will Hamill, directeur van Coastal Habitat Restoration bij de Great Barrier Reef Foundation, zei: “De rol van zeegras bij het in stand houden van het Great Barrier Reef en het ondersteunen van de gezondheid van kusthabitats is absoluut cruciaal.

Grootste zeegraskwekerij ter wereld geopend 6

"Als thuisbasis van het grootste zeegras-ecosysteem ter wereld, vormen de weilanden van het rif kraamkamers en voedselbronnen voor bedreigde diersoorten zoals schildpadden en doejongs. Tegelijkertijd fungeren ze als natuurlijke filters door vervuilende stoffen zoals fijn sediment en overtollige voedingsstoffen uit het water te verwijderen.

“Maar ze hebben ook nog een andere belangrijke taak: het tegengaan van klimaatverandering door 400 miljoen ton koolstof op te slaan, wat gelijkstaat aan het gewicht van acht bruggen in de haven van Sydney.

“Dit ecosysteem wordt echter bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering en er zijn gebieden die moeite hebben om te herstellen van steeds hevigere en frequentere stormen, overstromingen en cyclonen zoals Cyclone Jasper en Kirrily die het rif afgelopen zomer troffen.

Grootste zeegraskwekerij ter wereld geopend 7

“Deze vernietiging van ecosystemen is een tweesnijdend zwaard. Niet alleen verliezen we de capaciteit om koolstof in de toekomst op te slaan, het verlies van deze ecosystemen veroorzaakt ook de vrijgave van historische koolstofafzettingen, wat de emissies verder doet toenemen.

"Nu de wereld worstelt met de vraag hoe we de urgente doelstellingen voor emissiereductie kunnen halen, kijken we steeds vaker naar de oceaan en de ecosystemen aan de kust, die koolstof 30 tot 50 keer efficiënter vastleggen dan regenwouden, voor oplossingen die een brug slaan.

“Deze nieuwe, uitgebreide zeegraskwekerij zal een aanzienlijke schaalvergroting van het herstel zien, met behulp van een innovatieve, op zaden gebaseerde methode die als eerste in de faciliteit is toegepast. Dit zal helpen bij het herstellen van kritieke ecosystemen en tegelijkertijd het potentieel van het Great Barrier Reef ontsluiten om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten.”

Grootste zeegraskwekerij ter wereld geopend 8

Volgens Emma Jackson, directeur van CMERC, is er drie jaar aan de kwekerij gewerkt en zal deze een transformatieve rol spelen in het verbeteren van gedegradeerde zeegrasvelden en het vergroten van de veerkracht ervan tegen de toenemende gevolgen van klimaatverandering.

“De zaden die bij kwekerijen worden verzameld, worden gebruikt om beschadigde of versnipperde weilanden opnieuw in te zaaien, waardoor hun algehele conditie en veerkracht worden verbeterd.

“Onze nieuwe kwekerij – die de grootste in zijn soort ter wereld is – zal onze capaciteit voor het herstellen van zeegras vergroten en tegelijkertijd de lokale gemeenschap en scholen meer toegang bieden om deze belangrijke habitat te bezoeken en er meer over te leren.”

In oktober 2023 namen GBRF, CQU, Coles en Gladstone Port Corporation deel aan een plukevenement van zeegrasbloemen op Curtis Island met Emma Jackson en Will Hamill.

De kwekerij SeaGrow wordt gefinancierd door de samenwerking van Coles Group met de Great Barrier Reef Foundation en heeft ook steun ontvangen via het Reef Coastal Restoration Program, dat wordt gefinancierd door de Reef Trust van de Australische overheid.

Anna Stewart, hoofd Duurzaamheidsbestuur en Betrokkenheid bij Coles, zei: “Vandaag is een belangrijke mijlpaal in de samenwerking van Coles met de Stichting Great Barrier Reef en we zijn zo blij dat we een rol hebben gespeeld bij de lancering van 's werelds grootste zeegraskwekerij. We weten dat zeegrasvelden van vitaal belang zijn voor de veerkracht van het rif: ze zijn voedselgebieden voor zeedieren en ze helpen ook de biodiversiteit te vergroten, de waterkwaliteit te verbeteren en de kustlijn te beschermen.

“We kijken uit naar de lessen die we op deze ultramoderne locatie zullen leren. We hopen dat dit zal helpen om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties nog van het rif kunnen genieten.”

Grootste zeegraskwekerij ter wereld geopend 9

Professor Jackson zei dat de toenemende impact van klimaatverandering en waterkwaliteit voelbaar is op zeegrasvelden over de hele wereld.

“Initiatieven als deze spelen een belangrijke rol bij het opbouwen van de gezondheid en veerkracht van deze belangrijke mariene omgevingen wereldwijd en de kwekerij maakt deel uit van een wereldwijd zeegraskwekerijnetwerk.”