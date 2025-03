Margo Peyton van Kids Sea Camp uitgeroepen tot Pionier van het Jaar door Beneath the Sea

Margo Peyton, de drijvende kracht achter Zeekamp voor kinderenis geen onbekende als het gaat om prijzen en nu kan ze een nieuwe 'gong' toevoegen aan haar groeiende collectie met de aankondiging dat ze door Beneath the Sea is uitgeroepen tot Pionier van het Jaar 2025.

Deze prijs is toegekend nadat ze in 2024 werd opgenomen in de International Scuba Diving Hall of Fame, en volgt op meerdere andere onderscheidingen, waaronder de PADI Lifetime Achievement Award in 2020, de Reaching Out Award van DEMA en Diver of the Year van Beneath the Sea in 2018 en de opname in de Women Divers Hall of Fame in 2009.

Margo is al 25 jaar een voortrekkersrol spelen in de promotie van duiken bij de volgende generatie. Ze inspireert meer dan 8,000 jonge duikers en hun families en levert een opmerkelijke bijdrage aan onderwaterverkenning en -educatie.