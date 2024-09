Ierland krijgt zijn eerste kunstmatige rif

Een roestig schip met een duister verleden is afgezonken naar de bodem van Killala Bay en is het eerste kunstmatige rif van Ierland.

Tien jaar geleden werd de MV Shingle door de Revenue Commissioners in beslag genomen in een zaak over sigaretten- en tabakshandel ter waarde van € 14 miljoen. Het schip was onderweg van Slovenië naar Drogheda met 32 ​​miljoen sigaretten en een hoeveelheid tabak aan boord. Het schip lag eerst in Dublin en daarna in New Ross in County Wexford, waar het te maken kreeg met aanlegkosten, herstelwerkzaamheden en onderhoud.

Michael Loftus van de lokale Grainne Uaile Sub Aqua Club was vele jaren geleden de eerste die het idee opperde om een ​​kunstmatig rif aan te leggen om het toerisme te stimuleren en het lokale zeeleven te ondersteunen. Nu is het eindelijk zover, dankzij samenwerking tussen zijn commissie (Killala Bay Ships 2 Reef), de Revenue Commissioners, de Mayo County Council en de Sligo County Council.

De MV Shingle gaat onder het oppervlak

De MV Shingle werd gisterenmiddag (woensdag 18 september) op haar laatste reis gestuurd en landde na ongeveer anderhalf uur op 29 meter, voor een ware vloot boten met toeristen, die met luid gejuich uitbarstten toen de boot eindelijk onder het wateroppervlak verdween.

Het project heeft ongeveer 2 miljoen euro gekost, maar men hoopt dat de nieuwe komst het aantal bezoekers van het gebied zal doen toenemen en dat het bovendien gunstig is voor de mariene flora en fauna in de omgeving.

Michael Loftus merkte op: "Veel andere plekken in de wereld hebben kunstmatige riffen, maar die zijn er niet in Ierland. We hebben wel wrakken voor de kust van Noord-Ierland, maar die liggen te diep en zijn alleen voor ervaren technische duikers. Ons rif ligt slechts 30 meter diep, ruim binnen het bereik van zowel de minder ervaren als de ervaren duikers."