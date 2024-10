Invloedrijke grotduiker Bill Gavin overleden

Er wordt melding gemaakt van de dood van de Amerikaanse grotduiker Bill Gavin, medeoprichter van het bekende Woodville Karst Plain Project (WKKP), dat halverwege de jaren 1980 werd opgezet om onderzoek te doen onder het karstgebied in het noorden van Florida, tussen Tallahassee en de Golf van Mexico.

"Bill was een vernieuwer van wereldklasse die ijverig werkte om Bill Main te helpen de Hogarthian-uitrustingsconfiguratie te perfectioneren, Tekna-scooters met een sleeplijn te gebruiken voor verkenning, gasmengnormen te implementeren voor het gebruik van trimix door de WKPP en vroege decompressietabellen te bedenken die het team gedurende de late jaren 1980 zou gebruiken", aldus de WKPP in een verklaring.

Gavin, een ingenieur van de Amerikaanse marine, behaalde in 1979 zijn grotcertificaat en ontdekte samen met zijn vriend Main begin jaren 1980 de Big Rooms in het Woodville Karst Plain-gebied.

De twee duikers, die al snel werden vergezeld door anderen zoals Parker Turner, Lamar English en Bill McFaden, wilden dat hun onderzoeks- en exploratiegroep zich zou richten op het verbinden van overstroomde grottenstelsels in de regio. Gavin raadpleegde gasexpert Dr. Bill Hamilton over het gebruik van helium om ambitieuzere duiken mogelijk te maken.

De duikers waren al bezig met het standaardiseren van hun apparatuurconfiguratie en technieken, en Gavin en Main bedachten de term 'Hogarthian' voor het systeem (gebaseerd op Mains tweede naam). De aanpak zou zich later ontwikkelen tot de DIR ('Doing It Right') filosofie.

Gavin Scooter

In januari 1988 maakten de twee mannen verbinding tussen de Sullivan- en Cheryl-bassins en voerden ze samen met Turner en English in juni van datzelfde jaar een duik uit tussen die twee bassins. Daarmee vestigden ze een wereldrecord.

Gavin was "verder gegaan om de Innisfree sink stroomafwaarts te verkennen en was begin jaren 1990 doorgegaan naar de Turner sink", aldus de WKPP. Hij drong ook zo'n 1.8 km door in de A-tunnel van Wakulla Spring.

In 1991 ontwikkelde Gavin een prototype voor de “Gavin Scooter“, een DPV die ontworpen was om door grotten te navigeren. Deze werd nog lang gebruikt, met verschillende aanpassingen, door WKPP-duikers.

Datzelfde jaar was Gavin met Turner bezig met het in kaart brengen van grotten in een nauwe doorgang in Indian Springs toen het waterpeil en het zicht plotseling scherp daalden en ze hun uitgang geblokkeerd zagen. Gavin wist zich eruit te wringen, met nog maar weinig gas over, maar Turner verdronk bij het incident.

Deze ervaring vormde de aanleiding voor wetenschappelijk onderzoek waaruit bleek dat de uitgestoten gasbellen van de duikers het losse kalksteen dat hun vluchtroute blokkeerde, naar beneden hadden kunnen halen.

Saaie politiek

In 1995 nam de controversiële duiker George Irvine de leiding over de WKKP over en tegen het einde van dat jaar stopte Gavin met grotduiken.

Jaren later legde hij uit dat hij niet langer plezier had in het tijdverdrijf vanwege de “verveling van de politiek, kwesties van toegang tot de site, de irritatie van e-mails met scheldwoorden en kritiek, etc. Het was de aanzienlijke tijd, moeite en het risico niet meer waard.”

“Bill was een pionier in het verkennen van diepe onderwatergrotten. Hij werd zeer gerespecteerd in de duikgemeenschap en hij implementeerde veel van de vroege standaarden die de WKPP tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt,” aldus de WKPP. "Bedankt voor jullie bijdragen aan onze duiklevensduur. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden."

