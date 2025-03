IANTD en SEI nemen 'Powered By DAN' Eerste Hulp-programma's over

at 11: 44 am

Nog twee duikopleidingsorganisaties hebben het curriculum van DAN overgenomen voor hun EHBO-cursussen. De International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD) en Scuba Educators International (SEI) hebben zich bij NAUI aangesloten en het Powered By DAN-programma omarmd.

Via Powered By DAN integreren duikopleidingsorganisaties de vaardigheden en normen van DAN's basiscursussen levensondersteuning, reanimatie, zuurstoftoediening en andere cursussen in hun eerstehulpopleidingen.

"Het doel van DAN is om op elke duiklocatie bekwame EHBO-verleners te hebben, en ons curriculum is het meest uitgebreide in de duikindustrie, met meer vaardigheden dan welke andere cursus voor lekenverleners dan ook", aldus JoAnn Perry, opleidingsdirecteur bij DAN.

“Wat betreft duiken en in-water onderwijs zijn de duikopleidingsbureaus de experts. Wat betreft eerste hulp bij duikverwondingen vertrouwen velen in onze sector op DAN als de experts op dat gebied.”

DAN verzorgt de e-learning en de leien, terwijl de duikopleidingsbureaus de inhoud op hun platforms hosten en instructeurs en instructeursopleiders via hun systemen certificeren.

"Zeker, SEI had ons eigen EHBO-programma kunnen ontwikkelen," zei Jim Gunderson, president en CEO van SEI, "maar waarom het wiel opnieuw uitvinden als DAN al het meest uitgebreide programma in de industrie biedt? SEI is er trots op om samen te werken met DAN voor ons SEI First Aid – Powered By DAN-programma. Deze samenwerking stelt onze instructeurs en duikwinkels in staat om hun studenten en gemeenschappen op een kosteneffectieve manier een uitstekend EHBO-programma te bieden."

"We zijn ervan overtuigd dat onze professionals en duikers zullen profiteren van deze samenwerking met DAN", aldus Luis Augusto Pedro, CEO van IANTD. "De programma's van IANTD, van instapniveau tot en met, zijn ontworpen om duikers te voorzien van de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om veilig, verantwoordelijk en zelfvoorzienend te zijn, en samenwerken met DAN op het gebied van eerstehulponderwijs zal dit doel ongetwijfeld bevorderen."

"DAN's onderzoek, medische diensten en claimgegevens geven ons cruciale inzichten in de frequentie en ernst van de verschillende incidenten die zich voordoen bij het duiken," aldus DAN-president en CEO Bill Ziefle, "en we hebben een toegewijd team om internationale EHBO-normen te monitoren en ons curriculum up-to-date te houden met het laatste onderzoek. We zijn blij dat we deze expertise kunnen inzetten ten behoeve van de hele duikgemeenschap via ons Powered By DAN-programma."