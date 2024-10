Bultrugwalvis terug op zee na stranding in Schotland

Een negen meter lange bultrugwalvis lijkt succesvol terug te zijn gekeerd naar zee, nadat hij dinsdag aan de Schotse kust was gestrand.

Op 3.30 oktober omstreeks 15 uur Britse duikers Marine Life Rescue (BDMLR) werd gewaarschuwd voor een grote gestrande walvis voor de kust van Southerness, in Dumfries en Galloway.

Het strand in dit gebied is bijna vlak, wat betekent dat ongeveer twee kilometer zand en rotsen bij eb helemaal droog zijn. De eerste foto's lieten zien dat de walvis zich vrij ver uit de kust bevond, waardoor het moeilijk was om de soort te identificeren en te achterhalen in welke conditie de walvis verkeerde. Echter, leden van het publiek meldden dat ze de doffe slagen van de walvis konden horen terwijl hij met zijn staartvinnen sloeg, wanhopig proberend om zichzelf van het zand af te manoeuvreren terwijl het water om hem heen daalde.

Er werd een waarschuwing gestuurd naar lokale Marine Mammal Medics om ter plaatse te zijn en de situatie te beoordelen. Ondertussen liep een echtpaar, dat veel wist over de ondergrond in het gebied, veilig naar de walvis om meer foto's te verzamelen voor BDMLR, terwijl ze wachtten op de komst van de Medics en de Coastguard.

Hun foto's toonden een bultrugwalvis van ongeveer negen meter lang. De walvis slikte (alsof hij filtervoedend door zijn baleinen zwom) en zwaaide met zijn staart in de lucht, waardoor hij dieper het zand in werd geduwd. Het echtpaar informeerde BDMLR dat het binnenkomende tij vrij snel binnenkomt als het keert, dus de reddingsorganisatie hoopte dat de walvis slechts een paar uur gestrand zou zijn voordat het water hem hopelijk zonder enige tussenkomst weer zou laten drijven.

Bultrugwalvis gestrand in Schotland

De walvis leek in matige conditie te zijn, afgezien van de tekenen van stress die hij vertoonde, maar toen hij moe begon te worden leek hij te kalmeren en zijn ademhaling ontspande. Tegen die tijd trok de walvis wat aandacht van de lokale bevolking, maar de menigte werd onder controle gehouden toen de Medics en de Coastguard arriveerden, waardoor BDMLR kon beslissen wat de beste handelwijze was.

Grote baleinwalvissen zijn notoir moeilijk te bestrijden vanwege hun enorme omvang en gewicht, waardoor ze onmogelijk veilig te verplaatsen zijn, dus het enige wat BDMLR kon doen was ervoor zorgen dat de walvis zo comfortabel mogelijk was met eerste hulp. Gelukkig was de walvis slechts een paar uur voor laagtij gestrand, dus hoefde hij niet lang te wachten tot het terugkerende tij over het gebied spoelde om hem weer te laten drijven toen het water diep genoeg was. Tegen die tijd trok het team zich terug naar de kust om zich in veiligheid te brengen, omdat het licht ook verdween en het onmogelijk werd om te identificeren waar de walvis was, dus BDMLR trok zich terug en stuurde een medicus op 16 oktober bij het eerste licht om te kijken of ieders hoop was uitgekomen.

Gelukkig was er geen teken van de walvis langs de kust of ongeveer een mijl uit de kust, maar dit betekent niet per se dat hij niet meer zal verschijnen. Medici zullen de kustlijn de komende dagen in de gaten houden om te controleren of hij opnieuw is gestrand.

Bultrugwalvissen die levend aanspoelen, komen in het Verenigd Koninkrijk maar zelden voor. BDMLR heeft er maar een handvol uitgeprobeerd. Eerdere strandingen hielden meestal in dat het dier niet helemaal aanspoelde, maar zichzelf in ondiep water aan de grond zette voordat het zichzelf weer kon bevrijden.

BDMLR wil graag de HM Coastguard enorm bedanken voor hun steun en natuurlijk ook hun toegewijde Marine Mammal Medics voor hun reactie op dit incident. BDMLR hoopt dat de bultrug volledig herstelt en alleen maar werd meegesleurd door de enorme getijden in deze regio.

Fotocredit: BDMLR