Ho, ho ho! Vobster Santas keert terug in december

Haal je Kerstman-outfit tevoorschijn, of verkleed je als een elf, een van de rendieren of zelfs een vrolijke sneeuwman – de Vobster-kerstmannen evenement is terug en belooft groter te worden dan ooit!

Sluit je op 15 december aan bij het Vobster Quay-team en tientallen andere duikers in kostuums – het record is 185 Santa-duikers die tegelijk het water in gaan – om geld in te zamelen voor twee goede doelen, de Royal National Lifeboat Institution en Help for Heroes. Sinds de oprichting in 2007 hebben Santa-duikers bij Vobster meer dan £ 52,000 opgehaald.

"Het is alweer 17 jaar geleden dat de allereerste liefdadigheids-Santa-duik plaatsvond bij Vobster Quay en elk jaar wordt het evenement groter en beter", aldus Amy Stanton, eigenaar van Vobster Quay. "Vobster Santas is een geweldige manier voor duikers om de RNLI en Help For Heroes enorm te bedanken - twee zeer verdienstelijke liefdadigheidsinstellingen die ons nauw aan het hart liggen.

"We zijn enorm trots op alles wat Vobster Santas heeft bereikt en hopen dat er dit jaar op zondag 15 december nog meer duikers meedoen aan het evenement. Ik heb er vertrouwen in dat we van Vobster Santas 2024 de grootste tot nu toe kunnen maken!".

De poorten gaan om 7.30 uur open, om 9.30 uur is er een duikbriefing en om 10 uur gaan alle duikers het water in.