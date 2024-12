Help Fathoms Free om Stingray nieuw leven in te blazen

Fathoms Free is een groep vrijwillige duikers die het zeeleven en het milieu beschermen in het belang van iedereen door 'ALDFG' (verlaten, verloren of anderszins weggegooid visgerei) en ander afval uit de kustwateren van Cornwall en Devon te verwijderen. Ze zijn nu op zoek naar donaties om de heropleving van de legendarische duikboot Stingray uit Cornwall te financieren.

'ALDFG' staat ook bekend als 'ghost gear' of 'ghost fishing gear', omdat het blijft 'vissen', wild in de war brengt, vangt en doodt zonder onderscheid. Deze gevangen dieren zullen sterven en dienen als lokaas, waardoor meer wild in een vicieuze cirkel van dood wordt aangetrokken totdat het ghost gear uit de omgeving wordt verwijderd.

Fathoms Free wil Stingray nieuw leven inblazen en herstellen tot zijn oude glorie om de capaciteit van het gebied voor mariene bescherming te vergroten en de erfenis van de geliefde Cornish-schipper Mark Milburn voort te zetten. Ze willen een boot waarmee ze meer spooktuig en zeeafval kunnen opruimen dan ooit tevoren.

Door Stingray te restaureren kunnen ze ook andere lokale maritieme organisaties voorzien van een grotere, snellere boot. Samen met hun vrijwillige schippers kunnen ze hiermee hun activiteiten voor het behoud van de zee uitbreiden en een grotere betrokkenheid van de gemeenschap bevorderen.

Gezien de huidige staat van de boot en trailer, heeft Fathoms Free geschat dat het meer dan £ 10,000 zal kosten om hem weer in het water te krijgen en aan de vereiste standaard te laten voldoen. Deze schatting kan snel oplopen tot £ 15,000 of zelfs £ 20,000 als ze de motor niet betrouwbaar aan de praat krijgen en een vervanging moeten vinden of een nieuwe trailer moeten kopen.

Stingray verkeert momenteel in een erbarmelijke staat

De romp moet gerepareerd worden, de trailer moet idealiter vervangen worden en de 200HP Mercury Optimax-motor start niet. De boot heeft geen elektronica, navigatieapparatuur of veiligheidsuitrusting. Het is een kale romp met buizen. Het Fathoms Free-team is van plan om al het werk zelf te doen om de projectkosten tot een minimum te beperken. Ondanks deze kosten en het werk dat erbij komt kijken, was er om verschillende redenen geen betere match dan Stingray (zie Stingray's verhaal hieronder).

Om Fathoms Free te helpen de benodigde financiële middelen te verwerven, hebben ze hun doel gesteld op £ 5,000. Ze hopen dat ze hiermee voldoende financiële middelen kunnen verzamelen om het geschatte minimumbedrag van £ 10,000 te bereiken.

Het verhaal van Stingray

Stingray werd vanaf het begin ontworpen als een snelle duikboot en een paar jaar voor de eeuwwisseling door Looe Divers gekocht van Barnet Marine, toepasselijk Looe Diver 1 genoemd. Fathoms Free trustee, penningmeester en hoogst gekwalificeerde schipper, Julian, was een vaste schipper op de boot tussen 2000 en 2005, onder andere voor het zinken van de Scylla in 2004. Gedurende die tijd ontwikkelde Julian zijn schipperschap met de boot verder en voltooide hij de Advanced Powerboat en instructeur cursussen.

Stingray begon als Looe Divers 1

Ongeveer tien jaar nadat Looe Divers de boot had gekocht, verkochten ze hem aan Starfish Divers en werd hij omgedoopt tot Starfish. Helaas stopte Starfish Divers een paar jaar later met handelen. De boot werd verwaarloosd en de staat ervan ging achteruit. We weten niet zeker wat ermee gebeurde in de daaropvolgende jaren voordat hij in 2015 werd gevonden en gekocht door Mark Milburn als een project om te restaureren.

Vanwege Marks andere projecten en gebrek aan vrije tijd om het vereiste werk af te maken, bleef Starfish verwaarloosd totdat COVID-19 Mark de vrije tijd gaf om naar haar te gaan kijken. Tot die tijd was er, afgezien van een ongeschikte vervangende aluminium-frame trailer die opgeknapt moest worden en een vervangende tweedehands motor die niemand draaiende had gezien, geen andere vooruitgang geboekt om de boot zeewaardig te maken.

Stingray tijdens haar korte paar jaar bij Starfish Divers

Na een jetwash, het verwijderen en verkopen van de defecte motor en het strippen van de boot tot aan de kale romp, was de eerste stap om haar opnieuw van tubes te voorzien, wat in juli 2022 gebeurde. Op dat moment nam Starfish de nieuwe naam Stingray aan, vernoemd naar Marks eerste charterboot, die de basis was geweest van zijn duikcharterbedrijf, Stingray Charters. Helaas overleed Mark het jaar daarop en werd de incomplete boot, Stingray, opnieuw verwaarloosd.

Mark Milburn geeft Stingray een goede straalbeurt

Mark was niet alleen een duikschool, duikwinkel en duikcharteroperator; hij was decennialang een steunpilaar in Cornwall's inspanningen voor het behoud van het mariene milieu, tot aan zijn overlijden. Mark steunde alle groepen voor het behoud van het mariene milieu in en rond Cornwall met zijn bedrijf en leidde zijn eigen herstelacties van verloren gegane uitrusting en onderwateropruimingen in Cornwall, tientallen jaren voordat sommige groepen überhaupt bestonden. Je hoorde vaak dat Mark voorkeurstarieven gaf aan groepen voor het behoud van het mariene milieu om ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk konden bijdragen aan de beperkte budgetten waarmee ze allemaal werken.

Fathoms Free was in feite Marks laatste duikcharterklant voor zijn overlijden. Teamleden brachten een hele zondag met Mark door met het opruimen van een wrak van spookuitrusting en zeeafval in de Falmouth-estuarium, een herinnering die ze voor altijd zullen koesteren.

Toen Fathoms Free hoorde dat Stingray in een heg op een mijl van Marks oude duikcentrum zat, wisten ze dat er maar één optie was om Cornwalls capaciteit voor mariene bescherming te vergroten en Marks nalatenschap voort te zetten. Het team sprak met zijn familie en koos ervoor om door te gaan met wat hij was begonnen.

Een woordvoerder zei: "Met uw hulp kan Fathoms Free de erfenis van Mark Milburn eren en ervoor zorgen dat de naam Stingray nog jarenlang een significante impact blijft hebben op het behoud van de zee. Hoe klein ook, elke donatie brengt ons dichter bij ons doel."