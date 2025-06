Britse wrakduiklegende Jamie Powell overleden

De Britse wrakduiker en pionier op het gebied van het gebruik van gemengde gassen Jamie Powell, door tijdgenoten omschreven als een “legende van het technisch duiken”, is overleden na een duik met een rebreather op het schip uit de Eerste Wereldoorlog. G42 wrak van een torpedoboot in de Straat van Dover.

Powell was woensdag 50 juni boven water gekomen na een duik op een diepte van ongeveer 18 meter op de afgelegen locatie. Zijn duik-computer gaf een rustig profiel aan, met volledige decompressie zoals normaal, aldus andere duikers aan boord. Kort na het losmaken van de duikuitrusting meldde hij echter schouderpijn en werd er zuurstof toegediend.

Omdat zijn toestand leek te verslechteren, deed de kapitein een noodoproep voor onmiddellijke evacuatie. Een helikopter van de kustwacht vloog Powell naar het Royal London Hospital om te worden gestabiliseerd, waarna hij werd overgebracht naar de hyperbare kamer in het nabijgelegen Whipps Cross Ziekenhuis voor de behandeling van een verbogen huid, maar hij herstelde niet en werd dood verklaard.

Een volle postmortem Er is nog geen onderzoek uitgevoerd en er wordt een onderzoek ingesteld. De kustwacht heeft de uitrusting van de duiker in beslag genomen, waaronder zijn rebreather.

Powell bleef gedurende zijn indrukwekkende duikcarrière gebruikmaken van open-circuitduikapparatuur, totdat hij dit jaar overstapte op een rebreather.

Vriendelijkste zielen

"De hele geavanceerde/tech-duikgemeenschap kende hem als een van de legendes van de sport", aldus Leigh Bishop, zijn vaste duikteamgenoot en buddy, die Powell omschrijft als zijn beste vriend. "Iedereen kende hem als een echte heer, een van de vriendelijkste zielen, een mentor en een vriend, en velen bewonderden hem niet alleen als duiker, maar ook als mens."

Powell, die halverwege de vijftig was toen hij overleed, dook al sinds zijn veertiende. Hij was lid van het Britse Starfish Enterprise, dat in de jaren negentig een van 's werelds eerste wrakduikteams met gemengd gas was. Hij en de anderen in de groep hadden zichzelf "geleerd hoe ze met gemengd gas moesten duiken, omdat er letterlijk geen cursussen bestonden toen ze aan hun missie begonnen", aldus Bishop.

Jamie Powell duikt in 2024 uit Dover (Leigh Bishop)

In 1994 was Powell lid van de baanbrekende band Polly & Simon Tapson Lusitania Hij dook ook op een gemengde gasexpeditie voor de kust van Ierland. Brittannic tijdens de eerste jaren van open circuit-onderzoek naar de Titanisch's zusterschip, waarbij zowel zijn moeder als zijn vrouw als ondersteunende duikers fungeerden op de expeditie naar Griekenland onder leiding van Nick Hope in 1998.

Hij nam ook deel aan de vroege verkenning van diepe wrakken zoals HMS strijdHMS Koning Edward VIIHMS AboukirHMS Hoog en HMS Cressy in de jaren negentig. "Hij had honderden ongerepte wrakken in het Kanaal bedoken die nog nooit iemand anders had gezien", zegt Bishop. "Er waren weinig schippers die hem niet kenden en respecteerden."

“De beroepsduiker en instructeur van Plymouth, Tony Hillgrove, beschouwde hem als misschien wel de beste duiker die hij ooit had gekend, en Amerikaanse wrakduikers als Gary Gentile, John Chatterton en Richie Kohler hadden allemaal met hem gedoken en hadden veel respect voor hem als wrakduiker en vriend.”

"Jamie was mijn hele duikleven lang een legende", aldus instructeur Kieran Hatton, terwijl Rick Ayrton toevoegde: "Wat een triest nieuws – Jamie was een van de sterren van het leven in de duikwereld."

'Stille muis'

Bishop beschrijft Jamie Powell als een "stille muis" als het ging om media-aandacht voor zijn onderwaterprestaties: "Je had hem er echt toe moeten dwingen. Hij boekte een duikcharter en niemand had ooit kunnen vermoeden hoeveel duikervaring de 'andere duiker op de boot' had.

“Hij hield van de geschiedenis van scheepswrakken en het restaureren van de artefacten die hij zo vaak tegenkwam.

De laatste jaren had hij de liefde ontdekt voor het verkennen van scheepswrakken in de Straat van Dover, samen met nieuwe vrienden. De ondiepere duiken pasten beter bij zijn verlangen naar langere duiktijden. Sterker nog, hij hield op latere leeftijd misschien wel meer van duiken dan ooit tevoren.

Powell woonde in West-Londen en werkte meer dan 30 jaar voor de vrachtdiensten van British Airways op Heathrow Airport. Naast duiken hield hij van vissen, Scandinavische thrashmetalmuziek en Belgisch bier, en stond hij bekend om de kenmerkende snor die paste bij zijn gewoonte om zich te kleden als een Engelse landheer.

Jamie Powell laat zijn vrouw Becky en twee dochters achter, die samen als gezin graag doken.

