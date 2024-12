Toerist sterft bij incident met haai in Rode Zee

Gisteren (29 december) is een zwemmer of snorkelaar om het leven gekomen en is een ander gewond geraakt bij een ontmoeting met een haai in de buurt van de badplaats Marsa Alam aan de Rode Zee.

Volgens het Egyptische ministerie van Milieu waren de slachtoffers beiden toeristen en vond het incident plaats bij een steiger “in diep water buiten het aangewezen zwemgebied”, vermoedelijk in de buurt van een resort tussen Marsa Alam en Port Ghalib.

Het ministerie benadrukte dat zwemmen buiten de ponton verboden was en dat de constructie nu tot ten minste 1 januari gesloten zou blijven terwijl de situatie werd beoordeeld. Algemene richtlijnen voor het dicht bij de pieren in het gebied blijven, zouden betrekking hebben op stromingen.

Er werden geen details verstrekt over de toeristen die bij het incident betrokken waren, hoewel de AFP Het persbureau meldde dat volgens een bron bij het ministerie van Buitenlandse Zaken het twee Italiaanse mannen waren. Het dodelijke slachtoffer was een 48-jarige uit Rome en de ander was 69 jaar oud. Volgens onbevestigde berichten waren het vader en zoon.

De twee werden uit het water gehaald en naar een ziekenhuis in Port Ghalib gebracht.

Dergelijke incidenten zijn relatief ongebruikelijk in de Rode Zee en het incident van gisteren is het eerste dat is gemeld sinds de overlijden van een 24-jarige Russische snorkelaar in Hurghada in juni 2023. Naar verluidt was er sprake van een ontmoeting met een tijgerhaai, maar er is geen informatie over de soort die bij het recente incident betrokken was.

In 2022 stierven een Oostenrijkse en een Roemeense toerist in wat ook geconcludeerd dat het om ontmoetingen met tijgerhaaien ging die plaatsvonden op 200 meter afstand van een strand in Hurghada.

Het ministerie van Milieu meldde dat er een noodcommissie wordt opgericht om het incident in Marsa Alam te onderzoeken, in samenwerking met het gouvernement Rode Zee.

