Toeristenboot kapseist in Golf van Suez

at 11: 10 am

Een andere toeristenboot is gekapseisd in de Rode Zee, terwijl deze op weg was van het Suezkanaal naar het vakantieoord Hurghada aan de Rode Zee op de middag van 6 februari. Er waren op dat moment geen gasten aan boord, maar de zes bemanningsleden van het schip moesten worden gered.

Het incident vond plaats bij hoge golven, ongeveer 100 kilometer van de bestemming van het schip. Het schip bevond zich in de buurt van wat bekendstaat als het grootste windmolenpark van het Midden-Oosten, in Gabal El Zeit.

Twee boten van de Gulf of Suez Petroleum Company (GUPCO) kwamen te hulp nadat de autoriteiten van de Rode Zee een noodoproep hadden ontvangen. Personeel kon vier bemanningsleden snel oppikken en de andere twee die avond redden, na een uitgebreide zoek- en reddingsoperatie.

De getroffen boot heeft verschillende namen gekregen, zoals: Probeer Toon en TritonEr werd gemeld dat het schip in onderhoud was nabij Alexandrië aan de Middellandse Zeekust, hoewel het ook mogelijk is dat het een nieuw schip was dat op weg was om in gebruik te worden genomen, zoals aangegeven in eerdere berichten over het incident.

Het is niet duidelijk of het een speciaal duikschip betrof en of het mogelijk was het te bergen.

Het nieuws kwam op dezelfde dag dat het Verenigd Koninkrijk Onderzoeksafdeling voor ongevallen op zee (MAIB) heeft de eerdere zorgen die bij de Egyptische autoriteiten zijn geuit over de veiligheid van het leven aan boord, benadrukt door een veiligheidsbulletin uit te geven voor iedereen die overweegt om een ​​duikbootvakantie op de Rode Zee te boeken.

Het document waarschuwt duikers om voorzichtig te zijn bij het selecteren van een liveaboard voor de Rode Zee, gezien een lijst met tekortkomingen die MAIB heeft vastgesteld bij vaartuigen die de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij soms dodelijke incidenten.

