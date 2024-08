Titan-rechtszaak: Rush zag zichzelf als het 'buitenbeentje-genie' van diepduiken

De Franse duiker Paul-Henri Nargeolet had meer duiken gemaakt naar de Titanisch dan enig ander mens, zoveel dat hij bekend stond als “Mr Titanic”.

Dus toen hij en vier andere bemanningsleden aan boord van het experiment stierven Titan vorig jaar afzinkbaar was, was het enige verrassing dat hij met zijn ervaring op zich had genomen om als navigator op te treden tijdens de toeristische reis van OceanGate naar het diepliggende wrak.

Nu beweert de familie Nargeolet dat OceanGate en wijlen oprichter en CEO Richard Stockton Rush, die het koolstofvezelschip bestuurde toen het op 18 juni 2023 verdween, opzettelijk de voormalige marinecommandant hadden misleid door te geloven dat Titan veiliger was dan het was.

Ze zeggen ook dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, de bewoners niets wisten wanneer Titan geïmplodeerd, zouden ze in feite vooraf gewaarschuwd zijn geweest voor dreigend gevaar en op hun laatste momenten ‘mentale angst’ hebben geleden.

De familie is nu een rechtszaak wegens dood door schuld ter waarde van 50 miljoen dollar gestart tegen Rush, OceanGate en andere entiteiten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Titan, met het verzoek dat de omstandigheden van het dodelijke incident voor een jury worden overwogen.

Titan verloor het contact met zijn ondersteuningsschip twee uur na het verlaten van de oppervlakte, en een diepzee met veel publiciteit zoek- en reddingsmissie duurde vier dagen voordat het wrak op minder dan 300 meter afstand werd gevonden Titanisch's boeg, op een diepte van 3.8 km.

In de rechtszaak beweert de familie dat Rush er trots op leek te zijn de industrienormen te negeren en actief een beeld van zichzelf te cultiveren “als een 'buitenbeentje-genie' van de diepzeeduikwereld”.

In het verleden had hij kritiek geuit op de Amerikaanse veiligheidswetgeving voor passagiersschepen, omdat deze “de veiligheid van passagiers onnodig prioriteit gaf boven commerciële innovatie”.

De Titan onderdompelbaar - koepel van titanium, romp koolstofvezel (OceanGate)

Zijn aanpak zou zich kenmerken door het gebruik van een goedkope Logitech video--gamecontroller om te besturen Titan. De gebruikte ‘hippe, eigentijdse, draadloze elektronische systemen’ vertrouwden, in tegenstelling tot die van eerdere onderzeeërs, erop dat de stroombron ononderbroken bleef, zegt de familie.

De rechtszaak werd op 13 augustus ingediend bij het Superior Court in Washington voor King County. OceanGate was gevestigd in de staat voordat het al zijn activiteiten na de ramp opschortte.

'Aanhoudende onzorgvuldigheid'

“De catastrofale implosie die het leven van Nargeolet eiste was rechtstreeks te wijten aan de aanhoudende onzorgvuldigheid, roekeloosheid en nalatigheid van OceanGate, Rush en andere gedaagden bij hun ontwerp, constructie en exploitatie van Titan”, aldus de eisers.

‘Nargeolet is misschien gestorven terwijl hij deed wat hij graag deed, behalve zijn dood – en de dood van de ander Titan bemanningsleden – was onrechtmatig.” De Titanisch De expert had sinds 37 1987 afdalingen naar de Titanic gemaakt, voornamelijk als berger RMS Titanic Inc artefacten op te halen voor haar tentoonstellingen.

Hij stierf naast Rush en betalende passagiers, de Britse miljardair Hamish Harding, de Pakistaans-Britse zakenman Shahzada Dawood en zijn zoon Sulaiman. OceanGate had van hen geëist dat ze aansprakelijkheidsvrijstellingen moesten ondertekenen waarin ze de risico's van de expeditie erkenden voordat deze begon.

“We hebben in de rechtszaak beweerd dat Stockton Rush transparant was geweest over alle problemen die waren ervaren met de TitanNet als bij de voorgaande, vergelijkbare modellen zou iemand met zoveel ervaring en kennis als PH Nargeolet niet hebben deelgenomen”, zegt Matt Shaffer, een advocaat die de familie vertegenwoordigt.

Maritieme veiligheidsingenieurs van de Kustwacht onderzoeken de teruggevonden titanium eindkap van Titan (US National Transportation Safety Board)

Een ander lid van het juridische team, Tony Buzbee, verklaarde: “Ik denk dat het veelzeggend is dat, hoewel de Universiteit van Washington en Boeing een sleutelrol speelden in het ontwerp van eerdere, maar vergelijkbare versies van de TitanBeiden hebben onlangs elke betrokkenheid bij het onderwatermodel dat implodeerde ontkend.”

Veiligheid record

Diepzee-onderzeeërs hebben over het algemeen een goede staat van dienst op het gebied van veiligheid, maar zijn meestal gemaakt van massief titanium in plaats van titanium dat is bevestigd aan een lichtgewicht koolstofvezellichaam, zoals gebruikt voor Titan.

Sommige deskundigen en potentiële passagiers hadden dat wel gedaan publiekelijk kritiek geuit op het ontwerp van de onderzeeër lang voor de reis, zoals vermeld in eerdere verhalen op Divernet, maar hun bezwaren werden door Rush afgewezen toen hij diepzeetoeristen probeerde over te halen tot 250,000 dollar te betalen om de haven te bezoeken. Titanisch site.

Hij zou hebben beweerd een geavanceerd akoestisch veiligheidssysteem te hebben gemonteerd dat zou waarschuwen TitanVoor de inzittenden zou de romp moeten barsten onder druk, maar er is een mechanisme ontworpen om ballast te laten vallen en mee te nemen Titan back-up maken in een noodsituatie zou zijn mislukt.

“Volgens de mening van deskundigen zouden ze zijn blijven afdalen, met volledige kennis van de onomkeerbare mislukkingen van het schip, terwijl ze terreur en mentale angst hadden ervaren voorafgaand aan de ramp. Titan uiteindelijk imploderen”, beweert de rechtszaak.

Naast OceanGate en Rush als gedaagden worden de voormalige technisch directeur van het bedrijf Tony Nissen en Hydrospace Group, Janicki Industries en Electroimpact genoemd, bedrijven die naar verluidt betrokken waren bij het ontwerpen en produceren Titan.

