Dood van Spaanse grotduiker leidt tot oproep tot maatregelen

De gemeenteraad van Cartagena zegt dat het voorbereidingen treft om de toegang tot het Cueva del Agua-systeem (watergrot) in Zuid-Spanje te verscherpen, nadat daar op 37 januari een 18-jarige duikster om het leven kwam.

Het incident vond plaats in de 7 kilometer lange grot op Isla Plana, nabij Cartagena aan de kust van Murcia. Het is een van de langste actieve hydrothermale netwerken van het land.

De vrouw, docent Engels Lorena Garcia Martin, was de grot aan het verkennen met een duikmaatje die het contact met haar verloor in wat leek op troebele omstandigheden. De man waarschuwde de hulpdiensten toen hij kort na 11 uur 's avonds tevoorschijn kwam.

Tot de hulpverleners behoorden de Special Underwater Activities Group van de Guardia Civil (GEAS) samen met brandweerlieden, lokale politie en paramedici. Martins lichaam werd na ongeveer twee uur rond 1.45 uur ontdekt en naar buiten gebracht. Een postmortem Het onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van een onderzoek.

Het grottenstelsel in kaart gebracht door de Cueva del Agua Group

Het is het vijfde sterfgeval dat in de afgelopen 35 jaar is gemeld in de doolhofachtige Cueva del Agua, in de regio soms ook wel de “Route van Terreur” genoemd.

De grot is de afgelopen 50 jaar als een doorlopend project verkend. Het bevat een reeks smalle, met sediment gevulde doorgangen en de laatste topografische route die in december door de Cueva del Agua Group in kaart is gebracht, registreerde de omvang ervan als 7,169 m.

Lokale actie

Na het dodelijke ongeval blokkeerde de Guardia Civil de ingang van de grot, die zich op gemeentelijk grondgebied bevindt. Er zouden elke zomer wel 20 duiken per dag plaatsvinden, maar alleen gekwalificeerde grotduikers zouden de ondergedompelde gedeelten mogen verkennen.

De gemeenteraad van Cartagena, die het systeem omschrijft als “een magneet voor ervaren duikers omdat de omvang ervan een uitdaging is”, verklaarde dat het nu overleg pleegt met experts over manieren om de veiligheidsmaatregelen te verbeteren, waaronder het controleren van de toegang van duikers en het “opstellen van een reeks geschiktheidsvereisten”.

Martins kwalificatieniveau voor grotduiken was onduidelijk. Een goede vriendin vertelde de pers dat ze veel duikervaring had: "Ze deed het in open water en had veel cursussen gevolgd, sommige met GEAS-trainers van de Guardia Civil.

“Lorena was niet iemand die risico’s nam – ze kon elke activiteit doen, maar altijd met inachtneming van de veiligheidsprotocollen. Ik weet niet wat er in die grot gebeurd zou kunnen zijn.”

